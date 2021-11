¿Por qué la película de Sword Art Online Progressive omitió varios arcos?

El creador de Sword Art Online explicó por qué la próxima película de anime SAO Progressive se salta un arco favorito de los fanáticos. La serie de televisión podría estar actualmente en espera por ahora mientras las novelas ligeras avanzan más en la historia, pero la franquicia continúa con una segunda adaptación de Progressive.

La primera película de la serie que asume el arco Aria of a Starless Night del spin-off ahora se ha lanzado en los cines de Japón y, por lo tanto, la franquicia ha confirmado que otra película SAO Progressive ya está en proceso.

Sword Art Online Progressive anuncia nueva película para 2022 y se titula SAO Progressive: Scherzo of a Dark Dusk. Lo que más sorprendió a los fanáticos sobre el anuncio, fue que el filme sugiere que las adaptaciones de Progressive pasarán de los eventos del Volumen 1 de las novelas ligeras originales al Volumen 4 de la serie.

¿Por qué SAO Progressive se salta los arcos?

Creador de SAO Progressive en Twitter

El creador de la serie, Reki Kawahara, recurrió a su cuenta oficial de Twitter para aclarar la situación sobre los arcos omitidos de SAO Progressive y explicó por qué la próxima película avanza un poco. Algunos de los elementos anteriores aún no están completos.

Como explica Kawahara a los fans, "Si has leído la novela progresiva de SAO original, es posible que te preguntes ¿qué pasa con Rondo, Concerto y Barcarolle? Decidió adaptar el volumen de Scherzo en su lugar. Estoy seguro de que será una película excelente y satisfactoria, así que esperenla".

Así que parece que algunas cosas detrás de escena y el spin-off Elf War Quest of the Progressive aún no está terminado, lo que significa que la próxima película saltará al arco del Volumen 4.

Esto tiene a algunos fanáticos preocupados por qué esperar en la próxima película, ya que Scherzo of a Dark Dusk depende de los eventos de las novelas anteriores para que tengan total sentido, pero queda por ver cómo se sacude todo cuando se estrene la película completa en ¡Japón el año que viene!

¿Cuándo va a salir Sword Art Online Progressive?

La primera película, SAO Progressive Aria of a Starless Night está programada para su estreno en Norteamérica este diciembre. De igual forma, La Verdad Noticias te recuerda que Funimation LATAM confirma estrenar Sword Art Online Progressive en cines, pero aún no hay fecha de estreno anunciada.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!