¿Por qué el anime de Castlevania fue un éxito en Netflix?

Castlevania llegó por primera vez al Nintendo Entertainment System en la década de 1980, presentando al mundo al Clan Belmont que juró detener el reinado de destrucción del señor de los vampiros, Drácula.

Más tarde, el servicio de transmisión de Netflix les dio a los fanáticos cuatro temporadas de un anime de Castlevania que se ha convertido en una de las series más importantes de la plataforma.

En una entrevista reciente, el productor Adi Shankar entró en detalles sobre el éxito de la serie, al mismo tiempo que aprovechó la oportunidad para sumergirse en una serie de otras adaptaciones de videojuegos en las que está trabajando, como Devil May Cry, Far Cry y PUBG. Anteriormente, el anime Devil May Cry recibe una gran actualización.

Acerca del éxito del anime de Castlevania

Foto: Castlevania de Netflix

La primera serie de Castlevania llegó a su final este 2021. La historia de Trevor, Sypha y Alucard concluyó después de su lucha contra la Muerte. Aunque trabajaron para detener la resurrección de Drácula, los momentos finales de la cuarta temporada revelaron que Drácula estaba vivo, pero ahora estaba unido por el amor de su vida y aparentemente se había suavizado.

Con una nueva serie de Castlevania en proceso que seguirá a Richter, descendiente de Trevor y Sypha, los fanáticos se quedan esperando noticias sobre cuándo regresará la aventura animada.

El productor Adi Shankar entró en detalles sobre cómo Castlevania se convirtió en un éxito para Netflix y el enfoque que adoptaron tanto él como los creadores de la serie cuando se propusieron dar vida a la historia sobrenatural creada por Konami:

"Castlevania tenía un equipo de personas de arriba a abajo que eran fanáticos de la propiedad intelectual y querían que la animación se tomara en serio como un medio y no solo como un género”.

Shankar continuó: “En 2017, cuando lanzamos la temporada 1, se sintió como una pelea para ser notado o incluso reconocido por la corriente principal. El hecho de que Castlevania haya generado no solo un derivado, sino que esencialmente haya provocado una vertical completa de contenido animado orientado a adultos para Netflix es una locura”.

“Este es el caso del lugar correcto en el momento adecuado, y estoy honrado de poder ser parte de este viaje", comentó Adi Shankar. Los fanáticos están emocionados de ver a Richter Belmont en la nueva serie spin-off, ya que será el reinicio perfecto.

Netflix también encontró una serie de historias de éxito con sus adaptaciones de videojuegos, y la segunda temporada de The Witcher llegará a finales de este año, ya que reina como una de las series de acción en vivo más grandes de la plataforma.

¿Dónde veo Castlevania?

La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime de Castlevania desde este enlace a Netflix. El programa tuvo un total de 4 temporadas y próximamente regresará con una serie spin-off que se centrará en nuevos personajes.

