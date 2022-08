¿Por qué el anime Haikyuu no tendrá Temporada 5?

Al igual que el conocido anime deportivo antes de su tiempo, Haikyuu!! cautivó a los espectadores con su acción relativamente realista y emocionante, caracterizaciones reflexivas y diversas. También por el legado de deportividad, camaradería y espíritu de trabajo en equipo.

La serie japonesa centrada en el voleibol se ha mantenido consistentemente popular entre los fanáticos con cuatro temporadas de anime hasta la fecha, pero resulta que este formato episódico cambiará.

En lugar de la muy esperada temporada 5 del anime Haikyuu, el equipo de Production IG lanzará una película secuela de dos partes titulada Haikyuu!! Final, con más información reservada para un evento de lanzamiento el 23 de agosto de 2022.

También se reveló una imagen adjunta junto con el anuncio, que muestra a una Hinata de aspecto más maduro junto al lema: "¿En quién nos convertiremos mañana?" La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Haikyuu Temporada 5 Fecha de Estreno

Imagen: Haikyuu / Production IG

Se confirmó que no habrá quinta temporada de Haikyuu, sino una película de dos partes. La noticia ha despertado algunas preocupaciones en la comunidad, que está preocupada por el ritmo del anime.

Suponiendo que cada película dure dos horas, el tiempo de ejecución total es de solo cuatro horas, lo que deja muy poco tiempo para desarrollar adecuadamente la acción dentro y fuera de la cancha.

También existe la posibilidad de eliminar momentos importantes y significativos, especialmente con Haikyuu. Se espera que Final adapte el contenido que abarca los capítulos 293 a 402.

No está claro si las películas realmente cerrarán la serie, o si están estableciendo las bases para la temporada final, al igual que MAPPA está dividiendo el arco final de Attack on Titan en un asunto de tres partes. Aún no se ha fijado una fecha de estreno para las películas.

‼️YA ES OFICIAL‼️��������



¡¡¡Se acaba de anunciar que la película de Haikyuu será en dos partes bajo el título FINAL!!!#Haikyuu #haikyuuthreads #haikyuuseason5pic.twitter.com/v3Apzp4iGh — shanesama84 ��️�� (@shanesama84) August 13, 2022

haikyuu stans al saber q nos han vuelto a tomar el pelo y q no nos han confirmado la season 5 sino dos películas q van a animar más de 200 capítulos d manga pic.twitter.com/l6FZaRhsnc — the amazing amazigh ⵣ (@maaaisa__) August 13, 2022

Te puede interesar: ¿Cuántas temporadas de Haikyuu hay y en cuál orden verlas?

La primera temporada de Haikyuu!! se emitió en abril de 2014, con una segunda y tercera temporada en octubre de 2015 y 2016 respectivamente. La primera mitad de Haikyuu!! To The Top, la cuarta temporada, se estrenó en enero de 2020 y luego se completó con los episodios 14 a 25 en octubre de 2020 después de un retraso provocado por la pandemia.

La plataforma Crunchyroll transmite el anime Haikyuu y lo describe como tal: “Hinata Shouyou, un estudiante de secundaria de baja estatura, ganó un repentino amor por el voleibol después de ver un partido de campeonato nacional en la televisión. Decidido a convertirse en el jugador estrella del campeonato, un niño bajito apodado “el pequeño gigante”, Shouyou se unió al club de voleibol de su escuela”.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram