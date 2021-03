¿Por qué Yamato es un personaje popular en One Piece?

Para conmemorar el capítulo 1000 del manga One Piece, Shueisha y Shonen Jump publicaron la primera encuesta de popularidad global para la serie. La encuesta se publicó en línea el 3 de enero y se prolongó hasta el 28 de febrero.

Los fanáticos de todo el mundo podían usar el sitio oficial de la franquicia para votar por sus personajes favoritos de One Piece todos los días. Ahora que se han publicado los resultados, la mayor sorpresa no es quién se encuentra entre las 10 posiciones principales, sino quién se encuentra en el número 11.

En el número 11 está un personaje que solo se introdujo en el manga el año pasado: el único hijo de Kaido, Yamato, mejor conocido como la autoproclamada "nuevo Kozuki Oden" en la serie creada por Eiichiro Oda.

La popularidad de Yamato en One Piece

La encuesta pone a Yamato en el puesto número 11

Es una gran sorpresa que Yamato haya podido superar a tantos personajes favoritos de los fanáticos que llevan más tiempo en la historia, algunos de los cuales han estado en el manga durante más de una década, como Crocodile, Vivi e incluso Usopp.

Entonces, ¿qué tiene esta hija rebelde de un emperador pirata que ha resonado con tantos fanáticos incondicionales de One Piece? La Verdad Noticias te comparte información sobre Yamato y su relación con los fanáticos del anime / manga:

El aspecto más obvio de Yamato que se destaca entre la multitud de otros personajes de One Piece es que, a pesar de que se le asignó el género de mujer al nacer, se identifica como un hombre. Desde que fue presentado durante Onigashima, la identidad de género de Yamato no ha sido cuestionada ni ridiculizada por ningún otro personaje.

Tanto el enemigo como el aliado se refieren a Yamato con pronombres he / him (él), o lo llaman "joven maestro". Este tipo de representación trans considerada, en la que la identidad del personaje se deja perfectamente clara por sí mismos y nunca se cuestiona ni se somete a burlas, podría ser lo que los fanáticos LGBTQ + de One Piece, podrían encontrar tan atractivo sobre Yamato.

Yamato también se define por su fuerte motivación para derribar a su padre y tiene una historia que va más allá del arco de la historia en el que participa actualmente. Después de que fue movido por el héroe de Wano, Kozuki Oden, durante su ejecución, decidió continuar con la voluntad y el legado del samurái liberando un día a Wano del control de Kaido.

Es un guerrero honorable con un fuerte sentido de la justicia, como vimos por lo lejos que llegó para proteger a Momonosuke y Shinobu de Sasaki. Los fanáticos esperan con ansias su debut en la adaptación de anime por Toei Animation.

Sobre Yamato en la historia

Yamato rápidamente es uno de los favoritos

Cuando Yamato conoce a Luffy por primera vez, dice que el pirata de goma le recuerda a Ace, otro personaje favorito de los fanáticos. Ace originalmente vino a Wano para matar a Kaido, pero terminó uniéndose con Yamato por el odio mutuo hacia sus padres.

Es un momento dulce, una ventana a lo que podría haber sido si Ace no hubiera encontrado su repentino final a manos del Almirante Akainu. Ace incluso habló muy bien de Luffy a Yamato, y aunque ese sería su único momento juntos, está claro con este contexto por qué el hijo de Yonko todavía cree que Luffy puede derrotar a Kaido.

Esa creencia inquebrantable en Luffy incluso ha llevado a los fanáticos a la especulación de que Yamato podría ser el último Pirata de Sombrero de Paja después de que termine el arco de Wano. Yamato siempre quiso ver el mundo, y si Kaido es expulsado de Wano, no es que tenga ninguna razón para quedarse.

Tiene los ingredientes de un pirata de Sombrero de Paja, pero solo el tiempo dirá si esta teoría popular llevará a que la tripulación de 10 hombres de Luffy finalmente se cumpla. A pesar de que no alcanzó el top 10 de la encuesta de popularidad mundial, está tan cerca de los favoritos y todo en poco tiempo.

Yamato se siente como una señal de lo bueno que vendrá: una nueva incorporación bienvenida al elenco más grande de One Piece que no está ni alienado ni cuestionado por cómo desean ser identificados. Con suerte, veremos más de ellos a medida que avanza Onigashima y en los arcos que vendrán después de eso.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime.