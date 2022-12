¿Por qué WIT Studio dejó de producir Shingeki no Kyojin? Se revela el motivo

El famoso portal AnimeNewsNetwork (ANN), compartió una entrevista realizada a George Wada, CEO de los estudios Production I.G y también presidente de WIT Studio. Durante la entrevista, comentaron el porqué WIT dejó de animar secuelas como Shingeki no Kyojin (Attack on Titan).

La Verdad Noticias te comparte que Wada ha forjado un legado considerable en la industria del anime en los últimos 20 años. El nuevo presidente y director ejecutivo de Production I.G también se desempeña como presidente de WIT Studio, dos elogiadas productoras de anime.

Bajo el mandato de Wada como productor, WIT lanzó algunas de sus animaciones japonesas más atractivas, incluidas las primeras cuatro temporadas de Attack on Titan, Ranking of Kings, Psycho-Pass, la primera temporada de Vinland Saga y The Ancient Magus' Bride.

George Wada explica los cambios en WIT Studio

¿Cómo ha cambiado su trabajo en este momento y qué espera lograr en su nuevo rol?

George Wada: “...es un desafío muy emocionante. Ambos son estudios de anime bajo IG Port Group. Estos dos estudios de anime son dos compañías muy distintas. Por lo tanto, me gustaría aprovechar las características únicas de estas dos compañías para aumentar la cantidad de fanáticos del anime y que disfruten de los trabajos que creamos”.

¿A qué atribuye las impresionantes ganancias de ingresos de la compañía?

Wada: “En este momento, hay tantas plataformas que quieren animación japonesa: Netflix, Crunchyroll, Disney y Amazon… en el pasado, estábamos en el extremo receptor de solo unas pocas compañías dentro de Japón, pero ahora tenemos muchas opciones”.

“Entonces, lo que realmente creo que contribuye a esos ingresos es el hecho de que estamos en el lado decisivo de con quién vamos a trabajar”, agregó el CEO de Production I.G.

ANN comentó que parece haber una tendencia con WIT Studio de pasar a trabajar en continuaciones de proyectos anteriores como Attack on Titan, Vinland Saga y The Ancient Magus' Bride. Le preguntaron a Wada si se trataba de una cuestión de conflictos de programación o un cambio en el enfoque del estudio para aceptar proyectos.

Te puede interesar: Crean una “extraña” estatua de Attack on Titan y se vuelve viral

¿Por qué WIT dejó de animar SNK?

Comparativo de Attack on Titan por WIT vs MAPPA

George Wada explicó que para todos los títulos que ha hecho WIT Studio, querían crear las continuaciones de esas series. Cinco años antes, para muchos de estos títulos, uno de los principales factores eran las ventas de DVD. Como modelo de negocio, la decisión de hacer una secuela dependía totalmente de las ventas de DVD.

En aquella época, para todos esos títulos (entre ellos Shingeki no Kyojin), solo habían sido contratados para la primera temporada. Una vez obtenidos los resultados de las ventas de DVD, recibían una oferta para hacer una segunda temporada basada en ellos.

Wada agregó que antes, sus dotes de gestión no eran tan buenas como ahora, así que no podía añadir las siguientes temporadas a la programación de inmediato porque ya tenía otras series pendientes de financiación.

Añadió que, por supuesto, los fans y las editoriales quieren que la segunda temporada salga lo antes posible, lo que lleva a que sea animada por otro estudio. Eso no se puede evitar, así que creen que fue la decisión correcta en esos casos.

El aumento del número de fanáticos en todo el mundo y el número de plataformas de streaming disponibles le permitieron tomar decisiones más a largo plazo sobre la continuidad de una serie. Wada agregó:

“Lo que me gustaría hacer con WIT Studio en el futuro, es que ahora tenemos la base financiera para seguir contratando por periodos más largos”.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram