¿Por qué Star and Stripe tiene preocupados a los fans de My Hero Academia?

My Hero Academia tiene una buena cantidad de héroes, y muchos de sus profesionales son modelos a seguir para las mujeres. Desde Mt. Lady hasta Ryuko e incluso Ochaco, hay toneladas de heroínas en el universo, y son fuertes en la batalla.

Ahora, eso se ha ampliado con el debut del principal héroe profesional de Estados Unidos, pero los fanáticos están un poco preocupados por la mujer. No es por su nacionalidad o por su traje ceñido. Resulta que el fandom está preocupado de que Star y Stripe (nombre del personaje) esté a punto de ser derrotada.

¡Hay buenas razones para preocuparse! Y si estás al día con el manga de Kohei Horikoshi, sabrás lo que pasa. Después de todo, los primeros spoilers de My Hero Academia manga 329 revelan problemas para Star and Stripe.

¿Star and Stripe corre peligro en Boku no Hero?

Los fanáticos temen que le roben su Quirk a Star and Stripe

Star and Stripe debutó al final del capítulo 328 de Boku no Hero Academia, mientras se dirigía a Japón sin el permiso completo. Como estudiante de All Might, la mujer está decidida a responder a su llamada de ayuda, pero los fanáticos se sienten inquietos por su repentina aparición.

Después de todo, los fanáticos saben que Shigaraki Tomura (All For One) está al acecho, y solo le quedan unos días más antes de que esté en plena potencia. Star and Stripe es sin duda fuerte, y sus estudios bajo All Might significan mucho. Pero en el pasado, el creador Horikoshi ha matado o mutilado a heroínas para dejar en claro a los villanos y su fuerza.

¡Advertencia de spoilers! No tienes que mirar muy lejos para ver lo que quieren decir los fans. Mirko y Midnight son las últimas víctimas de este tratamiento. Esta última, lamentablemente,murió para mostrar el poder del ejército de Shigaraki, y Mirko quedó completamente mutilada en la misma batalla.

Antes que ellos, Midnight se encontró expuesta a una batalla, pero los fanáticos deben tener en cuenta que esto también les sucede a los personajes masculinos. El hermano mayor de Ida pagó el precio junto con Crust e incluso Aizawa (Eraserhead). Si estos héroes pueden debilitarse con su estado, no hay nada que proteja a Star y Stripe de sufrir lo mismo.

Por ahora, los fanáticos esperan que la heroína continúe con Boku no Hero en lugar de morir. La historia de la mujer ya ha enganchado a los lectores, y el manga ha estado pidiendo que exploren profesionales extranjeros durante algún tiempo. Por ahora esperemos que Star y Stripe hayan investigado a Shigaraki y su pandilla.

¿Dónde puedo ver My Hero Academia?

Puedes ver el anime de My Hero Academia en Crunchyroll y Funimation. La adaptación de estudio BONES confirmó estar produciendo la sexta temporada, pero aún no tenemos fecha de estreno confirmada. La Verdad Noticias te compartirá más información en el futuro.

