¿Por qué Shingeki no Kyojin debería terminar su anime en una película?

Con solo tres episodios más restantes, el exitoso anime de Shingeki no Kyojin está terminando su cuarta y última temporada. Debido a que la serie todavía tiene tantos cabos sueltos que atar, difícilmente parece que el final se esté acercando.

Como muchos fanáticos saben, el material fuente de Attack on Titan aún no está terminado. Nos falta un capítulo más del manga creado por Hajime Isayama, antes de que la serie realmente termine y este es el capítulo 139.

Los fanáticos se han preguntado si los 16 episodios de la temporada 4 cumplirían con lo establecido en el manga. Pero queda poca esperanza de que se repita lo ocurrido con la temporada 1, donde el anime de Shingeki no Kyojin se dividió en dos partes.

Póster de Attack on Titan: The Final Season (MAPPA)

Entonces, ¿qué se puede hacer para resolver este dilema narrativo? No hay una respuesta perfecta, pero una idea es que la serie de anime siga la ruta de la película. Esto funcionó con Kimetsu no Yaiba de Koyoharu Gotouge. Entonces, ¿por qué no?

Posible película de Shingeki no Kyojin

Desde que comenzó la nueva temporada de Attack on Titan, algunos fanáticos han sido bastante críticos con el nuevo enfoque artístico de la serie. La producción de la temporada 4 se trasladó a un nuevo estudio de animación, y hubo algunas quejas y preocupaciones sobre la calidad generada por computadora del programa.

Se entiende que la escala de Shingeki no Kyojin requiere enormes recursos para crear un anime de calidad. Hay varios aficionados que están contentos y bastante satisfechos con el trabajo de MAPPA.

Pero con una película, se puede dedicar más tiempo a desarrollar la animación y posiblemente evitar reacciones violentas de aquellos a quienes no les gustó el nuevo estilo. Especialmente un menor enfoque de CGI para los Titanes y un mayor uso de animación tradicional.

Desde un punto de vista empresarial, existe evidencia de que una película potencial de Attack on Titan funcionaría bien a nivel internacional y nacional. La Verdad Noticias y muchos fanáticos de Eren Jaeger definitivamente saldrían a ver este manga en la pantalla grande.

El único problema posible para un largometraje de Shingeki no Kyojin, es el tiempo de espera requerido para los fanáticos que viven fuera de Japón. Recordemos que las películas japonesas generalmente no se estrenan el mismo día a nivel internacional y pueden tardar hasta un año o más.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Instagram y mantente informado. Mata ne!