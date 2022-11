¿Por qué Sasuke merece a Sakura al final de Naruto?

Según informó Cinemascomics, la franquicia Naruto finalmente reveló una respuesta que emocionó a los fanáticos. Todo tomó lugar en la secuela, ya que al fin sabemos por qué Sasuke Uchiha merece a Sakura Haruno como esposa.

Recientemente, la secuela de la historia nos acaba de dar una forma de redimir al “emo vengador” de su etapa de chico malo. Esto quiere decir, que realmente merece tener un final feliz junto a su chica.

Sin embargo, varios fanáticos sienten que esto puede no ser suficiente para perdonar a Sasuke por todo lo que hizo. A continuación, La Verdad Noticias te explica más detalles de estos personajes de animación japonesa.

¿Qué le pasa a Sakura en Naruto?

¿Sasuke merece estar con Sakura?

Al final de la serie, sabemos que Sakura se casó con Sasuke Uchiha y ambos tienen una hija llamada Sarada. Muchos fans siempre odiaron que Sakura permitiera que el Uchiha se casara con ella, por lo mal que siempre la trató a lo largo de la historia.

Varios internautas describen a Sasuke como un “hombre que claramente no merece a Sakura, ni a ella, ni a su familia”. Las cosas pueden cambiar con la llegada del manga Sasuke Retsuden, un spin-off que puedes leer desde el sitio MANGA Plus.

¿Qué siente Sasuke por Sakura?

Según informó La República, él compara a Sakura con “el sol de la primavera” y admite a sí mismo que se estaba enamorando de ella cuando salió de la aldea, lo que lo dejó lleno de culpa. Todo esto se explicó en la sexta novela de Naruto: Akatsuki Hiden.

Ahora, si hablamos del manga Sasuke Retsuden de Masashi Kishimoto, Jun Esaka y el mangaka Shinko Kimura, notamos que el compañero de celda de Sasuke, llamado Jiji, le dice al Uchiha que una pareja casada debería estar siempre junta.

Portada del manga spin-off Sasuke Retsuden

Ante lo anterior, Sasuke muestra un poco de preocupación por no haberlo estado para Sakura. Cuando Jiji vuelve a mencionar el tema y le presenta la importancia del anillo de bodas (algo que le da tranquilidad porque otros hombres no se acercarían a coquetear con su esposa cuando él no esté).

Sasuke reaccionó a los comentarios de Jiji, por lo que está claro que desea cambiar para su familia. No es una coincidencia que el manga spin-off haya mencionado dos veces las alianzas de boda. Es posible que Sasuke le pida a Sakura que use un anillo de bodas, aunque esta costumbre sea externa a Konoha.

