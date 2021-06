¿Por qué One Punch Man ya no estará disponible en Netflix?

El anime One Punch Man se ha convertido en uno de los favoritos de los suscriptores dentro del vasto catálogo de Netflix, pero ahora nos toca dar las malas noticias porque la plataforma de streaming estará perdiendo los derechos de la serie en julio.

Así es, One Punch Man dejará de estar disponible en Netflix desde el 1ro de julio de 2021, en un intento de la plataforma de streaming de privilegiar sus producciones originales por sobre las alquiladas a terceros.

El anime, cuya tercera temporada está en espera de una fecha de lanzamiento, está licenciado en Norteamérica por Viz Media. Netflix solamente había adquirido la primera temporada.

Otras series que que salen de de Netflix en julio 2021

Netflix quiere dar prioridad a sus contenidos originales.

El servicio de streaming también dirá adiós a los animes Danmachi - Arrow of the Orion y Magi: Adventure of Sinbad. En cuanto a contenido live action también se despiden la cinta de terror The Witch, protagonizada por Anya Taylor-Joy; Lucy, con Scarlett Johansson; Top Gun, de Tom Cruise.

También se despidern de Netflix los clásicos El diario de Bridget Jones, Todo Poderoso 2, La teoría del todo, Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida y Guerra Mundial Z.

¿Dónde estará disponible One Punch Man?

Saitama se va de Netflix, pero seguirá disponible en esta plataforma.

Los fanáticos de las aventuras de Saitama y compañía no tendrán por qué perderse esta fantástica historia de superhéroes, pues las dos temporadas estarán disponibles a través de Crunchyroll en Latinoamérica.

Recuerda que esta plataforma permite ver sus contenidos a través de la modalidad freemium, es decir, que el contenido está disponible de manera gratuita, aunque será necesario que aceptes ver publicidad invasiva.

Las dos primeras temporadas de One Punch Man fueron lanzadas en octubre de 2015 y abril de 2019, respectivamente. Hasta el momento no se ha confirmado una renovación, esto presuntamente debido a retrasos por la pandemia de COVID-19.

