¿Por qué Netflix eliminó Record of Ragnarok en India?

Netflix tiene una tonelada de anime en su haber, y algunas de sus licencias exclusivas se han convertido en éxitos desbocados desde su debut. Desafortunadamente, hay otros programas que no despegaron y uno de los más controvertidos, llamado Record of Ragnarok, desapareció para varios usuarios.

Después de todo, Shuumatsu no Valkyrie ahora no está en acción en el extranjero, y los fanáticos no están seguros de lo que está sucediendo. Todo salió a la luz cuando Anime News Network señaló que el nuevo anime está ausente del catálogo de Netflix India.

La región tenía el programa marcado para un estreno el 17 de junio al igual que el resto de las regiones de Netflix, pero ahora el anime de Shuumatsu no Valkyrie no se ve por ningún lado. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

¿Por qué no estrenó Record of Ragnarok en India?

Si bien no se conoce una razón para la ausencia del programa en India, los fanáticos especulan sobre su vínculo con el hinduismo. La teoría surge después de que el activista Rajan Zed instó a Warner Bros Japan a tratar a la deidad hindú Shiva con respeto, dada su inclusión en el anime de Netflix.

Zed, un activista hindú de Estados Unidos, ha dicho antes que "Netflix se negó a omitir a Shiva del anime" después de haber sido presionado sobre su descripción anteriormente. En este momento, el gigante de streaming no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la ausencia del programa. Anime News Network buscó comentarios en vano.

El anime Shuumatsu no Valkyrie todavía está disponible para ver en varios países del extranjero. De igual forma, los fanáticos pueden leer el manga original del programa en la revista Gekkan Comic Zenon.

Nueva fecha para el anime en Netflix India

¿Record of Ragnarok no estrenó en India por Shiva?

Por ahora, no se sabe cuándo o si Shuumatsu no Valkyrie llegará a Netflix India. El problema podría simplemente reducirse al doblaje y sustitución de la serie, pero Netflix cumplió con esos plazos para sus otras regiones.

Pero si el programa sale en vivo en el extranjero con cambios realizados en Shiva, bueno, los fanáticos podrán descubrir de qué se trataba el atraco. Y según quienes ya han visto el programa, los usuarios de Netflix India no se lo están perdiendo.

El anime Record of Ragnarok ha obtenido críticas mixtas desde su debut y el público criticó en gran medida su animación estática y su ritmo sumamente lento en un anime de 2021. Aún así, la temática de batallas estilo anime Baki es interesante y podría continuar incluso en una temporada 2.

