¿Por qué Nanatsu no Taizai temporada 5 está incompleto en Netflix Latinoamérica?

Comenzando en Japón a principios de este año como parte de la temporada de anime de invierno de 2021, la última temporada de anime shonen Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan ha llegado a su fin en Japón con un total de 24 episodios.

Con la temporada final terminando sus últimos episodios, los fanáticos fuera de Japón se preguntaban cuándo estaría disponible la serie en otros territorios a través de Netflix. Ahora la espera ha terminado, ya que los fanáticos pueden ver The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgment a través del servicio de transmisión.

Desafortunadamente, para los que esperan ver la última temporada 5 de la serie de una sola vez, deben saber que este primer lanzamiento a través de Netflix es solo la primera mitad del anime Siete Pecados Capitales (El Juicio del Dragón). La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Episodios de Nanatsu no Taizai 5 en Netflix

Aunque The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgment ahora está disponible en los doblajes de audio originales en japonés, inglés, español, alemán y francés, la Parte 1 solo incluye el primer corte de la temporada. Lo que significa que ahora hay 12 episodios de la quinta y última temporada disponibles.

El anime de Studio Deen, concluyó su quinta temporada de 24 episodios en Japón a principios de esta semana, por lo que podría pasar un tiempo antes de que la segunda mitad de la temporada se estrene en Netflix Latinoamérica.

Afortunadamente, esto también significa que hay mucho tiempo para verificar lo que está disponible y prepararse para ver cómo termina todo. No solo eso, sino que esta última temporada de la serie de televisión está lejos del final de la franquicia de anime en su conjunto.

¿Nanatsu no Taizai tiene secuela?

Póster oficial de Fundo no Shinpan (Foto: @7_taizai)

El anime de Meliodas y los Siete Pecados Capitales tiene dos secuelas. La primera que se anunció, fue el manga de Los 4 Caballeros del Apocalipsis (The Seven Deadly Sins: Four Knight Of Apocalypse), donde la historia de los Sins continúa con un nuevo grupo de personajes.

La segunda secuela (continuación de la temporada 5) es la película The Seven Deadly Sins: Cursed By Light. Esta se estrenará el 2 de julio de 2021 en cines japoneses. El elenco y personal completo regresará a la animación japonesa.

Además, la película Cursed By Light comienza después del episodio 24 de Fundo no Shinpan y tendrá una historia original del creador de la serie Nakaba Suzuki. Aún no se han dado a conocer planes de lanzamiento internacional para esta película.

Sin embargo, como la temporada final del anime Nanatsu no Taizai aún necesita lanzar sus últimos 12 episodios de forma internacional, los fanáticos tienen bastante tiempo para ponerse al día. Pero, ¿qué piensas sobre esta división de episodios?

