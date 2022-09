¿Por qué Lycoris Recoil fue uno de los mejores animes del verano de 2022?

El fin de semana pasado, los fanáticos de todo el mundo disfrutaron del final de temporada de Lycoris Recoil, uno de los animes más populares y queridos del verano de 2022, debido a sus personajes encantadores, su trama cautivadora y su moral arraigada.

Muchos fanáticos lo consideran uno de los mejores animes lanzados en los últimos años. Si bien no es tan popular como My Hero Academia o One Piece, la serie tiene el potencial de convertirse en uno de los animes más populares de su género.

Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué hace que Lycoris Recoil sea una serie tan asombrosa? ¿Se equivocan los fanáticos al llamarla una de las mejores series del verano de 2022? Continúa leyendo La Verdad Noticias para aprender más sobre esta famosa animación japonesa.

¿Por qué Lycoris Recoil es tan popular?

La trama de la serie es simple y seductora al mismo tiempo. En este universo, Japón se sitúa en lo más alto del ranking de los países más seguros del mundo gracias al trabajo de los Lycoris.

Los miembros de este escuadrón de élite son niñas en edad de secundaria que han sido entrenadas desde la infancia para ser los soldados más letales posibles. Tienen la tarea de eliminar discretamente cualquier amenaza a la paz de Japón.

Takina, una de las Lycoris más despiadadas de la agencia, es enviada al café Lyco Reco después de demostrar ser demasiado volátil en el campo de batalla. Allí conoce a Chisato, una ex Lycoris que ahora actúa como contratista independiente ayudando a cualquiera que lo necesite.

Si bien al principio, Takina es reacia a unirse al café, termina enamorándose del estilo de vida a medida que avanza la nueva serie de anime producida por A-1 Pictures (Sword Art Online, Kaguya Sama).

La historia puede sonar genérica e incluso aburrida para algunos, pero el programa sabe cómo hacer que cada episodio sea lo más emocionante y agradable posible. Detrás de la fachada de chicas con armas, la serie esconde una historia profundamente emotiva sobre una chica que solo quiere mejorar el mundo.

A pesar de que todos le dicen que necesita ser una máquina de matar, Chisato se niega hasta el final. La serie tiene un mensaje general de cómo uno puede controlar su destino. Chisato se convirtió en el soldado perfecto que podía matar escuadrones enteros cuando era un niño pequeño.

Sin embargo, nunca usó estas habilidades para matar, prefiriendo usar balas de goma. Takina, la chica que sí quiere matar, aprende poco a poco que hay más en la vida que pelear.

Te puede interesar: ¿Lycoris Recoil tendrá secuela de anime?

Arco de Chisato en Lycoris Recoil

Imagen: Chisato / Lycoris Recoil

Además de la trama y las lecciones que se pueden aprender de la serie, el viaje de Chisato en Lycoris Recoil es una de las mayores fortalezas del programa. Cuando comienza la serie, la chica rubia se presenta como una persona burbujeante y alegre que quiere disfrutar de la vida.

No importa cuánto quiera el fiscal que regrese al programa Lycoris, Chisato está feliz donde está. Inicialmente, Takina la juzga y la resiente por esto, ya que quiere regresar a la agencia más que nada.

Sin embargo, cuanto más tiempo permanece al lado de Chisato, más la chica de cabello negro comienza a comprender que hay mucho más en su amiga. Durante la primera mitad de la serie, el pasado de Chisato apenas se menciona.

A medida que la serie se acerca a su final, se revela todo, desde la visión sobrehumana de Chisato hasta el hecho de que está viviendo en un tiempo prestado. Cuando era niña, a Chisato le diagnosticaron una enfermedad terminal que la mataría antes de su adolescencia.

Ella era demasiado valiosa para que la DA la perdiera, por lo que le implantaron un corazón artificial que la mantendría con vida por más tiempo. Ser salvada tuvo el efecto contrario en Chisato, ya que decidió convertirse en una salvadora para los demás, de la misma manera que lo fue la persona que la operó.

Lamentablemente, este no era el propósito de la cirugía, y el hombre que la salvó, Yoshimatsu, hizo que su misión en la vida fuera obligarla a matar. No importa lo que intentaran, Chisato se mantuvo fiel a sus creencias hasta el final de Lycoris Recoil.

El personal de la cafetería Lyco Reco

Imagen: Takina / Lycoris Recoil

Si bien Chisato puede ser el foco principal de la serie, no es el único personaje interesante y encantador en Lycoris Recoil. Cada uno de los demás miembros del café tiene su propio encanto, motivos y una personalidad única que los ayuda a sobresalir.

Takina, la deuteragonista de la serie, comienza como la soldado perfecta. Ella es una niña que fue criada para seguir instrucciones sin cuestionar y solo se preocupa por su misión.

Pasar tiempo con Chisato la ayuda a romper sus cadenas hasta el punto en que ni siquiera quiere ser una Lycoris cuando termina el programa. Aprende que la vida no se trata de lo que otros te dicen que seas, sino de lo que eliges.

Mika, la figura paterna de Chisato, solía ser un soldado sin corazón que estaba dispuesto a usar a una niña pequeña como arma. A medida que Chisato crecía, Mika comenzó a tratarla menos como un arma y más como una hija.

Cuando Lycoris Recoil termina, el amor que Mika siente por Chisato es tan grande que puede matar al amor de su vida por la chica.

Kurumi y Mizuki son dos personas solitarias que a menudo actúan como si nada les importara realmente. Sin embargo, cuando llegue el momento, moverán cielo y tierra para proteger a las personas especiales para ellos.

Todos estos personajes de Lycoris Recoil se inspiraron en el optimismo y el amor por la vida de Chisato, algo que el programa espera que también les suceda a los fanáticos.

Majima contra Chisato

Imagen: Chisato vs Majima / Lycoris Recoil

La terrorista de cabello verde Majima es otro personaje importante del que debemos hablar. Cuando comenzó Lycoris Recoil, el hombre parecía no ser más que un villano episódico que las chicas derrotaron. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, el hombre se volvió cada vez más importante para la trama.

Al final, su historia estaba directamente relacionada con la de Chisato, ya que los fanáticos se enteraron de que los dos estaban relacionados en más de una forma.

Majima es como el reflejo de la chica rubia, reflejando todo, desde sus habilidades hasta sus motivos. Mientras que Chisato es un luchador competente, Majima es un francotirador.

Si la niña quiere mantener el mundo seguro y feliz, Majima quiere que aprenda el significado del caos y la destrucción. Su relación ha sido una de las mejores rivalidades en el anime en los últimos años.

En lugar de enemigos mortales, son como amigos que pelean y quieren demostrar que el otro está equivocado. La mayoría de las veces, ni siquiera pelean, sino que entablan conversaciones filosóficas o charlan sobre películas.

Conclusiones sobre Lycoris Recoil

Imagen: Chisato levanta a Takina / Lycoris Recoil

Lycoris Recoil es una experiencia increíble que los fanáticos de la serie probablemente no olvidarán en el corto plazo. El programa llamó la atención de los fanáticos desde el momento en que se emitió por primera vez y la mantuvo hasta el final.

Los personajes, la trama, los giros y el estilo artístico se combinaron en uno de los mejores animes del año. Los fanáticos que no hayan visto la serie y quieran darle una oportunidad no se sentirán decepcionados.

El final del programa Lycoris Recoil insinuó la posibilidad de que se hiciera una serie de secuelas en el futuro. Este es el mejor momento para entrar en la serie antes de que se anuncie otra temporada. Recuerda que puedes ver el anime completo desde la plataforma Crunchyroll, en japonés o doblaje en español latino.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram