¿Por qué Izuku de My Hero Academia tiene su propio emoji en Twitter?

Twitter y My Hero Academia son la sensación este 18 de junio. El juego de Boku no Hero Academia: Ultra Impact llegó al millón de descargas y para celebrarlo se lanzó un nuevo “hashtag con emoji” muy especial.

La franquicia de Kohei Horikoshi no ha dejado de subir la emoción en su anime y manga. La quinta temporada llegará pronto a su final, pero la serie continuará en su tercera película titulada MHA: World Heroes Mission.

El mundo de UA Academy no tiene planes de descansar en 2021. De hecho, la franquicia quiere que sepas sobre su nuevo logro en el juego “Ultra Impact” y el elegido para su emoji fue nada menos que Izuku Midoriya; el protagonista de Boku no Hero.

¿Cómo desbloquear el emoji de Izuku en Twitter?

La cuenta oficial de MHA presume el emoji de Izuku

¡Plus Ultra! El juego Ultra Impact llega al éxito

Para desbloquear el emoji de Izuku en Twitter, solo debes escribir #ヒロトラ y el pequeño Deku aparecerá a un lado. La Verdad Noticias te comparte algunos de los mensajes más recientes de los fanáticos y otras curiosidades sobre el exitoso anime de Studio BONES.

Apreciación de Izuku Midoriya en el anime

Fanáticos escriben mensajes de amor a Izuku

Entre las publicaciones de Twitter se leen peticiones para el creador de Boku no Hero, ya que Izuku ha sufrido mucho en los últimos capítulos del manga. Sin adentrarnos mucho en territorio de spoilers, únicamente te confesamos que Deku ha cambiado mucho desde el Arco de Guerra en MHA.

¿Dónde leer el manga de My Hero Academia?

Puedes leer el manga de Boku no Hero Academia en la aplicación MANGA Plus de la editorial Shueisha. La serie shonen lanza nuevos capítulos cada semana y casi no toma descansos. La temporada 5 del anime (junto con las primeras 4) está disponible para ver en Crunchyroll, y Funimation.

¿Qué piensas del nuevo emoji para My Hero Academia? Izuku y toda la Clase 1-A llegarán a la pantalla grande en agosto de 2021. Aunque la película World Heroes Mission solo se estrenará en Japón durante el verano, los fanáticos pueden esperar su llegada en Occidente más adelante.

