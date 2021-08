¿Por qué Dragon Ball Super: Super Hero arregla todo lo malo de Broly?

Los detalles recientemente anunciados sobre Dragon Ball Super: Super Hero dejan en claro que la próxima película está solucionando los problemas con su predecesora. El largometraje de Broly fue un gran éxito de taquilla con números récord para el género de anime, pero no estuvo exento de problemas.

En la película de Broly, faltaban algunos elementos clave que los fanáticos esperaban de la mayoría de las entregas de la franquicia. Toei Animation confirmó en San Diego Comic Con 2021, que la segunda película bajo la marca "DBS" se titulará Super Héroe.

Super Hero estrena su primer trailer con un Goku animado por computadora. Esto les dio a los espectadores una breve mirada a qué esperar del estilo de la película, pero no reveló nada sobre la historia en sí. No se mencionó quién será el villano y por ahora esta seguirá siendo una de las mayores preguntas de la película.

¿Qué errores tuvo Dragon Ball Super: Broly?

Como se señaló anteriormente, se ha hecho evidente que Super Hero no repetirá al menos dos de los problemas de Broly. El primero, es el uso excesivo de los Guerreros Z Goku y Vegeta. Por supuesto, son los personajes principales de la franquicia, pero están lejos de ser los únicos que importan.

El anime ofrece un elenco de personajes coloridos que tienen décadas de historia con Goku. Sin embargo, ninguno de sus compañeros héroes se unió a Goku y Vegeta en la película Dragon Ball Super: Broly para ayudar a frustrar el malvado plan de Freezer y derrotar a su ingenuo peón Saiyajin.

Super Hero, por otro lado, no se moverá en la misma dirección. Aún no se sabe si Yamcha o Ten Shin Han estarán presentes, pero Goku podrá contar con la presencia de dos de sus aliados más antiguos (Piccolo y Krillin).

Avances de Dragon Ball Super: Super Hero

Nuevos diseños de personajes en DBS: Super Hero

El estudio de animación Toei Animation proporcionó arte conceptual de algunos personajes. Este reveló la inclusión de tres personajes existentes de Dragon Ball: Krillin, Piccolo y Pan. Basado en la apariencia anterior de Pan, Super Hero incluirá un salto de tiempo.

Además, el atuendo de lucha de Piccolo en las imágenes de arte conceptual indica que el Namekian realmente entrará en acción, que es algo que no hizo mucho en el anime de Dragon Ball Super.

Vale la pena señalar que la lucha entre Goku, Vegeta, Freezer y Broly fue tan larga e intensa que no se permitió espacio para nada más. Dado que su conflicto físico era el único enfoque, no había oportunidad de ver a los personajes como personas y no solo como luchadores.

Goku en la nueva película DBS: Super Hero

En Comic Con 2021, Toei Animation reconoció este aspecto de Broly y reveló que las cosas serán diferentes en Super Hero. El productor de superhéroes Norihiro Hayashida dijo que, en contraste con Broly, la secuela tendrá "más escenas de la vida que realmente pondrán el foco en el rico mundo que ha creado Toriyama".

La nieta de Goku tiene un papel y que Krillin use un uniforme de policía es indicativo de ese enfoque. A fin de cuentas, Super Hero se perfila como una aventura con una sensación totalmente diferente en comparación con lo que vino antes de Akira Toriyama.

Al abarcar más de los Z-Warriors y sumergirse más profundamente en los personajes, la nueva película tiene una gran oportunidad de ser otra entrega divertida y satisfactoria. Si te preguntabas quién es el nuevo personaje de Dragon Ball Super: Super Hero presentado en Comic Con 2021, La Verdad Noticias te recuerda que Super Hero se estrena en 2022 y aún debe revelar más detalles.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!