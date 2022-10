¿Por qué Bleach NO será incluido en Latinoamérica?

Código Espagueti compartió que el 10 de octubre comenzó como un día de celebración para los fanáticos del anime. Después de todo, la fecha marcó el regreso de Ichigo Kurosaki a la pantalla chica gracias al nuevo anime titulado Bleach: Thousand-Year Blood War.

Aunque muchos fanáticos celebraron el estreno (aparentemente promocionado como internacional y en simulcast), ahora se confirmó que el lanzamiento de Bleach TYBW no estará disponible en Latinoamérica.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre el estreno del anime de Tite Kubo en Disney+ y Hulu. El Episodio 1 tuvo lugar el 10 de octubre de 2022 a las 10:30AM, pero Latam y Europa no pudieron ver el estreno.

¿Por qué Bleach quedó fuera de Latinoamérica?

POR FAVOR DIGAN ALGO DEL ESTRENO DE #BLEACHTYBW.



AL PEDO MONOPOLIZAN ESTE ESTRENO MUNDIAL Y NO LO PROMOCIONAN NI DAN INFO A HORAS DEL ESTRENO. @DisneyPlusHelp @StarPlusLA pic.twitter.com/tYIm1vrRRU — �� (@HeshAlx) October 9, 2022

El servicio de streaming Star Plus (propiedad de The Walt Disney Company) comentó lo siguiente: “¡Hola! Realmente apreciamos tu interés en Star+. Esta vez queremos informar que 'BLEACH' no será incluido en el catálogo para Latinoamérica”.

Parece que la plataforma de Disney Plus Latam tampoco ha emitido un comunicado, pese a que varios usuarios de todo el mundo ya lograron ver el primer episodio de TYBW incluso con subtítulos.

Así responde Disney+ sobre el anime de Tie Kubo.

La plataforma Disney+ solo comentó lo siguiente: “De momento no tenemos información especifica al respecto, por lo que te invitamos a seguirnos con mucha atención para no perderte de ninguna información o posible sorpresa”.

Código Espagueti agregó que hace unos días VIZ Media confirmó que TYBW estaría disponible internacionalmente en Disney Plus y en Hulu para los Estados Unidos. Sin embargo, no todo está perdido para los fanáticos.

¿Dónde ver Bleach TYBW gratis?

Imágenes de Bleach TYBW (Studio Pierrot).

Puedes ver Bleach TYBW gratis y con subtítulos en español desde sitios no oficiales de anime como AnimeFLV. Aunque recomendamos apoyar a los creadores viendo legalmente el programa, todavía no hay noticias de su estreno en Disney+ o Star+ Latinoamérica.

