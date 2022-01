¿Por qué Bardock de Dragon Ball Super es mejor que Goku?

Dragon Ball Super de Akira Toriyama continúa con un legado de narración shonen que ha durado casi 40 años. Muchas secuelas luchan por capturar la magia del original o desarrollar una historia satisfactoria, pero DBS es un regreso nostálgico a lo básico que lleva a los amados personajes del anime a lugares más audaces que nunca.

DBS continúa indagando en la historia de los Saiyajin de maneras convincentes, quienes nunca han tenido transformaciones tan únicas para explorar. El padre de Goku, Bardock, es un personaje que Dragon Ball solo ha presentado en pequeñas partes, todas las cuales trazan paralelos convincentes entre el Saiyajin caído y su heroico hijo.

¡Advertencia! Si no estás al día con el manga de Dragon Ball Super (Capítulo 80) en MANGA Plus, te recomendamos primero leer el capítulo y después continuar con nuestra lista de cosas que Bardock hace mejor que su hijo.

8 cosas que Bardock hace mejor que Goku

Imagen: Dragon Ball Super / Equipo Bardock

Bardock es el mejor líder de equipo:

Goku ha consolidado su condición de héroe valiente que siempre está dispuesto a hacer lo necesario por el bien común, pero cuando se encuentra en un aprieto, resuelve muchos de sus problemas por sí mismo. La brecha entre la fuerza de Goku y el poder de todos los demás suele ser tan extrema que Goku se queda en una liga propia.

Frecuentemente, es uno de los únicos luchadores realmente capaces de acabar con la mayor amenaza. Alternativamente, Bardock es mucho más un jugador de equipo que prefiere cazar con un grupo de aliados de confianza. El Equipo Bardock es el escuadrón de Bardock, que incluyó a sus compañeros Saiyajin Tora, Fasha, Borgos, Leek, Shugesh y Gine a lo largo de los años.

Imagen: Dragon Ball Super / Bardock tiene mejor control de sus poderes

Bardock tiene mejor control sobre su forma de Gran Simio:

La forma de Gran Simio de Dragon Ball ha sido una transformación Saiyan característica desde los primeros episodios del Dragon Ball original. Esta transformación monstruosa se ha convertido en más una responsabilidad de lo que vale, especialmente cuando también existen formas de Super Saiyan más ventajosas.

Dragon Ball explica que los Saiyajin de rango más bajo no pueden controlar su forma de Gran Simio, que queda como una bestia salvaje. Sin embargo, hay muchos Saiyajin, incluido Bardock, que tienen un nivel de dominio sobre esta transformación y pueden usarla adecuadamente en su beneficio en el combate.

Imagen: Dragon Ball Super / Bardock salvó a Granola

Bardock ha sido un salvador para los Cerelianos:

Dragon Ball ha agregado gradualmente matices a la raza Saiyan e hizo algunas revelaciones cruciales que los pintan como algo más que una raza sin sentido de guerreros agresivos. Es cierto que los Saiyajin prosperan en el combate y la agresión y aquí es donde están en su mejor momento, pero Bardock exhibe un juicio inspirado sobre cuándo seguir y rebelarse contra sus órdenes.

Los Saiyajin no están acostumbrados a mostrar empatía, pero la decisión de Bardock de proteger a Granola de los Heeters tiene ramificaciones importantes décadas después, cuando Granola se encuentra con el hijo de Bardock. La relación de Goku con Granola todavía es demasiado reciente para que Goku haya dejado un impacto duradero en él, a diferencia de Bardock.

Imagen: Dragon Ball Super / Bardock descubrió la traición de Freezer

Bardock tiene premoniciones sobre el futuro:

Bardock y Goku son personajes fundamentales de Dragon Ball, pero la tragedia inherente entre ellos es que son de diferentes generaciones, por lo que no tienen la oportunidad de coexistir.

Una de las formas en que Dragon Ball intenta sortear esto es regalándole a Bardock una serie de premoniciones invasivas que provocan el futuro, específicamente los logros de su hijo, Goku. Es catártico que Bardock pueda ver a su hijo transmitir su propio mensaje, pero también es una gran diferencia entre este padre e hijo Saiyajin.

Imagen: Dragon Ball Super / Bardock y Gine

Bardock es un esposo más considerado:

Goku no es de ninguna manera un individuo malicioso cuando se trata de su vida hogareña con su familia, pero su olvido hacia los que están más cerca de él a menudo puede parecer insensible. Chi-Chi solo quiere tener una vida pacífica con su esposo y sus hijos, pero Goku disfruta de la acción y rápidamente pone a su familia en peligro.

Un detalle fascinante sobre Bardock es que es razonablemente romántico con su esposa, Gine, y al menos quiere ser considerado con sus sentimientos. Esto causa una gran impresión ya que la mayoría de los Saiyajin, especialmente en el Planeta Vegeta, son más utilitarios que emocionales.

Imagen: Dragon Ball Super / Bardock sabe cómo vencer a Los Heeters

Bardock conoce el secreto para derrotar a los Heeters:

Ha habido algunos giros sísmicos que destruyen el status quo de Dragon Ball Super durante los eventos del Survivor Arc. Los Heeters, específicamente Gas , se han convertido en los verdaderos villanos de esta saga, y la fuerza de Gas acaba de alcanzar alturas sin precedentes después de que le quitaran el collar de sujeción.

La forma berserker de Gas es extremadamente difícil de controlar y este nuevo aumento de poder deja a todos perplejos sobre cómo recuperar la ventaja. Super indica que Bardock previamente pudo domesticar a Gas en este estado, aunque nadie sabe cómo lo hizo.

Las circunstancias completas que rodean el enfrentamiento de Bardock con Gas no han salido a la luz, pero actualmente posee más información sobre esta nueva amenaza que Goku. Para más información puedes leer sobre Dragon Ball Super Capítulo 80; Granola vs la nueva forma de Gas.

Imagen: Dragon Ball Super / Bardock como Gran Simio

Bardock es hábil en la invasión y conquista de planetas:

Bardock finalmente encuentra su independencia antes de sus momentos finales, pero ha pasado años como una herramienta de destrucción que invade y conquista planetas , típicamente para Freezer.

No hay duda de que Goku es lo suficientemente poderoso como para aterrizar en otro planeta y diezmar por completo a sus guerreros más fuertes, pero no tiene experiencia en hacer eso y no es un comportamiento que le resulte natural.

Goku en realidad se enorgullece de cómo la cultura Saiyan no se le inculca. Sin embargo, las habilidades de conquista de esta naturaleza pueden ser útiles en situaciones difíciles y Bardock puede beneficiarse de años de entrenamiento.

Imagen: Dragon Ball Super / Bardock vs Freezer

Bardock es menos susceptible al engaño:

Los recuerdos de Goku de su padre son prácticamente inexistentes, lo que hace que sea realmente especial que ambos puedan enfrentarse a Freezer y causar una impresión duradera contra el tirano galáctico.

Goku nunca se lleva bien con Freezer, pero inmediatamente lo reconoce como el enemigo. Freezer pasa años aprovechándose de la población Saiyan para manejar su trabajo duro y engañarlos para que piensen que son aliados valiosos.

Freezer engaña con éxito a la mayoría de la raza Saiyajin, pero Bardock es capaz de ver a través de las grietas y entiende lo que realmente representa Freezer. La rebelión de Bardock no tiene éxito, pero él ve la verdad. Lo mismo sucede cuando Bardock se opone a los Heeters para ayudar a Granolah y Monaito. Es un pensador independiente.

¿Cuándo empieza la saga de Dragon Ball Super 2?

Aún no tenemos una fecha de lanzamiento para el anime de Dragon Ball Super 2, pero las sagas de Moro y Granola ya están disponibles para leer en su manga ilustrado por Toyotaro y supervisado por Akira Toriyama. Puedes ver el anime Dragon Ball Super (hasta la Saga del Tprneo de Poder) en Crunchyroll o Funimation.

