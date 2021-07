¿Por qué Amazon no estrena Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time en cines?

No se ha dado ninguna razón oficial de por qué Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time se va directamente a la transmisión internacional, pero se pueden hacer algunas conjeturas informadas. La Verdad Noticias te comparte todo lo que se sabe a continuación.

Las primeras tres películas de Rebuild of Evangelion fueron autorizadas por Funimation en Occidente, y todas recibieron un estreno en cines limitado. Entonces, ¿por qué es diferente con 3.0+1.0? ¿La pandemia de COVID-19 es la culpable?

Fue una sorpresa que Thrice Upon a Time, la película final de la serie Rebuild y la supuesta conclusión de la franquicia Neon Genesis Evangelion en su conjunto, se lanzará en todo el mundo fuera de Japón en Amazon Prime Video.

Si bien es genial que la nueva película se estrene globalmente más rápido de lo que tomó las películas Rebuild anteriores para obtener la licencia, es decepcionante que los fanáticos internacionales no puedan disfrutar de la película juntos en la pantalla grande.

¿Por qué Amazon Prime Video y no cines?

La explicación más simple y mejor posible para omitir un lanzamiento teatral en favor de un lanzamiento de transmisión global, es que permite que todos en el mundo fuera de Japón vean la película al mismo tiempo sin tener que preocuparse por el estado de los cines a nivel internacional durante una pandemia de COVID-19.

Hideaki Anno clasifica a Evangelion como un anime de robots y básicamente dijo como tal en el comunicado de prensa oficial de Amazon: "Estábamos buscando la mejor manera de ofrecer la película a los fanáticos en el extranjero lo antes posible en una situación desafiante con los cines durante COVID-19..."

"...estamos felices haber encontrado Prime Video como socio para transmitirlo a nivel mundial”

“Recomendamos encarecidamente verlo en una pantalla de TV grande para obtener la mejor experiencia de visualización", agregó el creador de EVA. La licencia no solo incluye 3.0+1.01 (edición especial de Thrice Upon A Time) sino también de toda la serie Rebuild of Evangelion en Amazon Prime.

El fracaso de Amazon Prime con Anime Strike

El anime ha sido un gran negocio para los servicios de transmisión, pero Amazon nunca ha descubierto realmente cómo comercializarlo. La compañía cometió un gran error en 2017 al colocar todas sus transmisiones simultáneas de anime bajo una suscripción adicional llamada Anime Strike.

Incluso cuando Strike desapareció un año después, la empresa Amazon Prime Video hizo un mal trabajo promoviendo y apoyando sus licencias de anime. EVA es un título a gran escala que básicamente se vende solo, por lo que este estreno de transmisión garantiza que los fanáticos del anime pasarán algún tiempo transmitiendo en Prime.

¿Llegará Evangelion 3.0+1.0 a cines?

Aún se desconoce una fecha oficial para 3.0+1.0 en cines de Occidente. Si bien el lanzamiento de transmisión global de Thrice Upon a Time es en general algo bueno, Amazon aún sería prudente ofrecer al menos un lanzamiento teatral limitado también.

Amazon Studios todavía estrena muchas de sus películas en cines. Sound of Metal y One Night in Miami se estrenaron en los cines incluso durante el apogeo de la pandemia, y Annette estará en los cines este verano.

Las películas de EVA estaban destinadas a ser vistas en la pantalla grande. Hay una razón por la que Anno sugiere que las personas encuentren un televisor grande para transmitirlas.

Son producciones visualmente espectaculares con toda la acción de los mejores éxitos de taquilla mezclada con el apasionante contenido emocional de los mejores dramas de prestigio. 3.0 + 1.01 incluso se lanzó en pantallas IMAX en Japón.

¿Te imaginas lo genial que sería ver las batallas de EVA en IMAX? El hecho de que esta sea la película final tan esperada de la franquicia solo hace que esto sea más necesario. El anime se ha vuelto mucho más convencional desde que EVA 3.0 se estrenó en los cines estadounidenses en 2014.

Anime Fathom Events ahora es algo habitual y la película Demon Slayer: Mugen Train logró encabezar la taquilla. El propio Evangelion ha aumentado su popularidad a la luz del lanzamiento de la serie original en Netflix, por lo que el interés de EVA en Occidente es más alto que nunca.

Dirigida por Hideaki Anno, Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama y Mahiro Maeda, Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time se lanzará en Amazon Prime Video el 13 de agosto de 2021. Te recordamos que Prime Video tiene un catálogo amplio de anime para ver.

