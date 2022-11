Por infiel y polémico: Jujutsu Kaisen expulsa a la voz de Suguru Geto

Los organizadores del evento Jump Festa 2023 informaron que la voz de Suguru Geto en la franquicia Jujutsu Kaisen, Takahiro Sakurai, no participará en el panel dedicado a la serie de anime JJK; dio a conocer el portal Kudasai.

“La participación planeada de Takahiro Sakurai en el panel ‘Jujutsu Kaisen Super Stage’ del Jump Festa 2023, programado para el próximo 17 de diciembre, ha sido cancelada. Nos disculpamos por los inconvenientes”, informó el equipo de Jump Festa 2023; pero no explicaron los motivos.

Como puedes leer arriba, Sakurai ya estaba anunciado como participante, así que el actor de voz en realidad fue “desinvitado”. La Verdad Noticias te explica más información a continuación.

¿Qué hizo Takahiro Sakurai?

El comité del evento Jump Festa 2023 informó que la participación del actor de voz Takahiro Sakurai en el panel de "Jujutsu Kaisen", en donde interpreta a Suguru Geto, ha sido cancelada. Cabe recordar que Sakurai está involucrado en un escándalo de infidelidad. #jujutsu pic.twitter.com/Ova03pLCyB — Kudasai (@somoskudasai) November 11, 2022

Takahiro Sakurai continúa involucrado en el escándalo de infidelidad reportado por el medio Bunshun Online. Informaron que el actor tuvo una relación con una compañera de trabajo durante más de diez años mientras estaba casado. Sakurai admitió las acusaciones con el siguiente comunicado:

“En esta ocasión, he causado problemas a todos por mi actitud problemática. Me disculpo desde el fondo de mi corazón. Este incidente es producto de mi irresponsabilidad y mis acciones no pueden ser perdonadas, y sinceramente siento que he traicionado la confianza de todos”.

“Reflexionaré sobre mis acciones y trabajaré en recuperar la confianza que he perdido”.

Te puede interesar: Jujutsu Kaisen Temporada 2 lanza nuevo visual del Arco de Shibuya

La voz de Suguru Geto en Jujutsu Kaisen

Personajes de Takahiro Sakurai

Debido a la polémica que rodea al actor de voz, los fanáticos de JJK temen que la franquicia reemplace a la voz de Suguru Geto. Quedar fuera del evento Jump Festa 2023 puede ser el comienzo de las consecuencias y otras animaciones japonesas podrían tomar la decisión de reemplazar a Takahiro Sakurai.

Sakurai da voz a los siguientes personajes de anime: Arataka Reigen en Mob Psycho 100, Griffith en Berserk, Giyu Tomioka en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Shougo Makishima en Psycho-Pass, entre otros más.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram