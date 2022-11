Por este motivo afirman que todo lo de Dragon Ball no debió ocurrir

No queda duda que Dragon Ball es uno de los mangas favoritos de todos los tiempos y que miles de generaciones en el mundo son grandes fanáticos de la historia de Goku y su historia.

Sin embargo, esta historia pudo no haber ocurrido por este motivo. ¿Te imaginas que no existiera Dragon Ball? El mundo del anime no sería lo de hoy y habría toda una vida sin conocer estas aventuras.

A continuación, en La Verdad Noticias, te contamos que los personajes no se hubieran aventurado a buscar las esferas del dragón por una poderosa razón argumental.

¿Sabías que las esferas del dragón no debían existir en la Tierra?

Fragmento del manga de Dragon Ball Z.

En el capítulo número 509 del manga de Dragon Ball Z, se revela que una impactante verdad. Goku, Vegeta y Dende y Mr. Satan van al planeta de los Kai después de que Majin Buu desapareció al planeta Tierra.

Todos están pensando en cómo revertir la destrucción de la Tierra y recuerdan que las esferas del dragón todavía continúan intactas, pero desconocen si funcionará. Por ello viajan al Planeta Namek y le preguntan al Gran Patriarca si pueden usar sus esferas.

Pero para sorpresa de todos, el antiguo Kai, les revela que las esferas no debían llegar a otros planetas, pues pueden cambiar la existencia. Él ya había advertido a los Namekianos que no pidieran esferas para el resto de los planetas, pues no podían utilizarlas sabiamente.

También, recientemente se reveló que Akira Toriyama dibujó a un tercer Super Saiyajin que fue descartado por tener otras características.

¿Dónde se puede ver la serie de Dragon Ball?

Aquí puedes ver Dragon Ball completo.

Se reveló que podrás ver el famoso Dragon Ball en varias plataformas. Te contamos en qué plataformas de streaming se encuentra disponible.

Dragon Ball: en Claro Video (tiene 83 capítulos en español latino) y en Crunchyroll hay 122 capítulos en español latino.

Dragon Ball Z: Crunchyroll tiene 39 capítulos en español latino

Dragon Ball Z Kai: HBO Max tiene 54 capítulos en español latino

Dragon Ball GT y Dragon Ball Super solo están en Crunchyroll pero en audio japonés y subtitulado al español.

