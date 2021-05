Por COVID-19 Knights of Sidonia: Ai Tsumugu Hoshi se retrasa hasta junio

El sitio oficial de la película de anime Knights of Sidonia: Ai Tsumugu Hoshi, informó que el largometraje ya no vería luz el 14 de mayo de 2021 y en su lugar ahora se estrenará el próximo 4 de junio.

La razón se debió a la extensión del estado de emergencia en Japón en respuesta a la situación del COVID-19, así como el cierre de algunos cines. La película recibió previamente un nuevo avance a principios de abril y de igual forma se canceló un evento para el filme de anime.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte las últimas actualizaciones sobre la nueva película de Knights of Sidonia. Te recordamos que puedes ver la serie de anime en la plataforma de Netflix.

Equipo de Knights of Sidonia: Ai Tsumugu Hoshi

(Foto: Polygon Pictures) Póster oficial de la película

El equipo detrás de la película “Ai Tsumugu Hoshi” incluye a Hiroyuki Seshita como director en jefe, Tadahiro "Tady" Yoshihirata como director, Sadayuki Murai y Tetsuya Yamada como guionistas.

Akihito Nagazono como director de animación, Mitsuo Yoshino como director de arte y Masayuki Uemoto como supervisor de CG, todos los cuales estuvieron involucrados anteriormente con la serie de anime Knights of Sidonia.

Tsutomu Nihei, el autor del manga original en el que se basan la serie y la película, está involucrado como supervisor en jefe. Otros miembros del equipo incluyen a Takuma Ishibashi (Human Lost) como el otro supervisor de CG de la película.

Hironori Noji (Wave, Listen to Me!) como diseñador de color, y Shūji Katayama (So I'm a Spider, So What?) como compositor de música. El estudio Polygon Pictures está a cargo de la producción de animación.

Elenco de Knights of Sidonia: Ai Tsumugu Hoshi

El elenco de la película de anime incluye a Ryōta Ōsaka como Nagate Tanikaze, Aya Suzaki como Shizuka Hoshijiro, Aki Toyasaki como Izana Shinatose, Hisako Kanemoto como Yuhata Midorikawa, Takahiro Sakurai como Norio Kunato.

Ayane Sakura como Mozuku Kun Koato, Rieoka Kitamura como las hermanas Honohara como Sayaka, Tomohiro Tsuboi como Ichirō Seī, Takehito Koyasu como Ochiai, Satomi Arai como Lala Hiyama.

Atsuko Tanaka como Samari Ittan, Takako Honda como Sasaki, Kōsuke Toriumi como Kōichi Tsurūchi, Osamu Saka como Shinsuke Tanpa, Not Taoh asō como Mamiko como Niko, Yure Shinatose, Yūma Uchida como Tōtarō Yamano, Yūto Umehara como Kairi Hamagata, Inori Minase como Iroha Hashine y Miho Okasaki como Hanma Itsuki.

Sinopsis de Knights of Sidonia

Ai Tsumugu Hoshi será una continuación de la serie

Mil años después de que el alienígena Gauna destruyera la Tierra, un pequeño remanente de la humanidad sigue luchando por sobrevivir, huyendo en la gigantesca nave espacial Sidonia, basada en un asteroide. Pero siglos de huida y guerra han cambiado a la humanidad de maneras increíbles.

Esta película es una secuela de la serie de anime Knights of Sidonia, que recibió dos temporadas y una película recapitulativa. El manga de la serie se publicó de 2009 a 2015 y terminó con 15 volúmenes. Según Nihei, la película Knights of Sidonia: Ai Tsumugu Hoshi revelará un hecho que no fue revelado en el manga y también contendrá elementos adicionales.

