Popular serie, 'Estamos muertos', recibe acusaciones de plagio

¿Ya estás viendo la serie 'Estamos muertos'? Trata sobre la historia de un grupo de jóvenes de secundaria que quedan encerrados en el instituto, mientras un virus convierte a las personas en zombis y apesar de que es el úlitmo éxito de Netflitx, ya recibió acusaciones de plagio.

Varios fans japoneses señalaron que la producción de Corea del Sur tiene muchas similitudes con ‘Highschool of the Dead’, obra de 2006.

Esto sucedió en el foro Otakomu japonés, donde los seguidores del anime y manga mencionaron que ‘Estamos Muertos’ se les hizo una copia de ‘Highschool of the Dead’ y otros animes/mangas de zombies.

Tanto ‘Estamos Muertos’, como ‘Highschool of the Dead’, manejan la temática del apocalipsis zombie en una escuela.

Pero entonces, ‘Estamos Muertos’, ¿tendrá segunda temporada?, tomando en cuenta que las grabaciones de la nueva producción surcoreana se suspendieron en agosto de 2020 debido a la pandemia.

¿'Estamos Muertos’ plagio de ‘Highschool of the Dead’?

Es difícil decir si ‘Estamos Muertos’ le copió a ‘Highschool of the Dead’, tomando en cuenta que ambas obras tuvieron su origen en el boom de los zombies de la primera década del Siglo XXI.

Polémicas como la de ‘Estamos Muertos’ y ‘Highschool of the Dead’ no son nuevas, lo mismo pasó con ‘El Juego del Calamar’ que fue acusada de plagiar ‘Alice en Borderland’ y ‘Battle Royale’.

“Estamos Muertos”, actores detrás de los personajes

El actor Yoon Chan-young da vida a Lee Cheong-san, quien es uno de los estudiantes atrapados, está enamorado de Nam On-jo, quien es interpretada por la actriz Park Ji-Hoo, este personaje es importante porque ella sabe cómo llevar la situación que están viviendo.

Yoo In-Soo da vida a Yoon Gwi-Nam, que es el matón de la escuela y siempre busca hacer sentir mal a sus compañeros, también está la actriz Lee Yoo-mi quien es Na Yeon, que puede ser interpretada como la villana de la historia debido a sus actitudes y personalidad.

