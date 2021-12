Pokémon ya abrió su primer parque infantil en Japón (FOTOS)

Pokémon no se queda atrás en la industria de los parques temáticos, pues en las últimas semanas del 2021 la franquicia ha abierto su primer parque infantil inspirado en sus famosos personajes humanizados.

En redes sociales se han viralizado las primeras fotos del patio de juegos dedicado a los monstruos de bolsillo "más afortunados" que se ha abierto recientemente en Japón, las cuales te compartimos en La Verdad Noticias en nuestra siguiente nota sobre la franquicia.

Pero este no es el único proyecto de este tipo que la franquicia tiene preparado, cómo te revelamos anteriormente, Pokémon Wonder, el nuevo parque temático en Japón abrirá sus puertas el próximo año 2022, como te revelamos anteriormente.

El primer parque infantil de Pokémon

La cuenta oficial de Twitter de Poke_Times compartió un vistazo al parque de juegos de Pokémon que actualmente está abierto en Namie Town, que será el primero de varios que llegarán a Japón y celebrarán la serie de anime sobre la captura de "monstruos" tipo mascotas.

El sitio web oficial de Pokémon Japón compartió nuevos detalles sobre el parque llamado “Lucky Park”, centrándose en las criaturas "afortunadas" que componen la lista de las generaciones de los famosos "monstruos de bolsillo".

"Lucky Park" es actualmente el primero de su tipo, y abre sus puertas a los jóvenes fanáticos de la serie Pokémon. El parque también permite que los fanáticos traigan sus celulares y reciban ofertas exclusivas de Pokémon Go.

Series de anime inspiran parques temáticos

El mundo del anime no es ajeno a las atracciones del mundo real, con Universal Studios Japan trayendo personajes como Attack On Titan, One Piece, Sailor Moon e incluso Neon Genesis Evangelion a su propio parque.

Así como Studio Ghibli está listo para abrir un parque de su propio el próximo año para arrancar también Pokémon Wonder, el parque temático para que los fanáticos vean a los pokemon también se prepara para abrir sus puertas en julio 2022.

