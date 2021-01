Pokémon y Levi's colaboran en colección celebrando aniversario de la franquicia

Si eres fanático de Pokémon y te encanta la moda esta noticia te hará muy feliz pues justamente la marca Levi’s y Pokémon se han unido para permitirnos llevar en la vestimenta una de nuestras series y videojuegos favoritos de la infancia. Con motivo del 25 aniversario de la franquicia, la colaboración resultó en una colección estampada con pokémons de la primera generación. El anuncio se dio en la cuenta oficial de Instagram de Levi's, donde decidieron mostrarnos una hermosa chaqueta con diseño floral y estampados de Ekans, Mewtwo y Squirtle, entre otros.

El anuncio de la colaboración de Levi's y Pokémon también mostró esta bolsa de gimnasio estampada.

Por otra parte la cuenta de PokeJUngle mostró en un tweet unos pantalones con el mismo estampado de la chaqueta y un jeans con un Pikachu: “¿Amas @LEVIS? Probablemente quieras tener los ítems de la colaboración con Pokémon en 2021 para celebrar el 25 aniversario. Esos jeans parecen tener un precio de 148 USD a minoristas según los primeros listados.”

Anteriormente, Levi's había contribuido con Nintendo para sacar una línea de Mario, justamente por su 35 aniversario. Pero si no eres tan fanático como para llevar a la franquicia en la ropa, no te preocupes puesto que esto no es lo único que The Pokémon Company tiene como planes para celebrar este aniversario junto con la cantante Katy Perry, diva del pop que tiene una estética afin a la serie. De igual forma están los esperados juegos New Pokémon Snap, Pokémon Unite MOBA y posibles remakes de las versiones Diamond y Pearl.

¿Cuándo estará disponible la colección de Levi’s y Pokémon?

Aun no sabemos cuando Levi’s llanzará esta preciosa línea de ropa celebrando el 25 aniversario de Pokémon, aunque los fanáticos comentan que llegaría en las próximas semanas, por lo cual es momento de ahorrar para poder tener a tus pokémons favoritos en una genial colección de prendas indispensables en el guardaropa.

Es así que una vez más el mundo del anime y manga ‘invade’ la moda con propuestas que hacen estremecer a los fans. ¿Qué te pareció la colección de Levi’s y Pokémon? Déjanos saber en los comentarios. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta nostálgica serie para traerte lo más reciente.

