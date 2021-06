Pokémon lanza un nuevo y emotivo corto de anime para Pokétoon

La franquicia de Pokémon estrenó un nuevo corto de anime para Pokétoon, este se tituló "Yume no Tsubomi" (Dreaming Tsubomi) y se puede ver en su canal de YouTube. Recientemente, otro corto de anime "Hero ni Naritai Yanchamu" (Pancham Who Aspires to Be a Hero) se estrenó el 5 de mayo (Kodomo no Hi "Día de los niños en Japón").

Estas series de anime han sido una maravillosa mezcla de diferentes estilos de animación japonesa hasta ahora. Mostrando desde un tributo a animaciones de la Edad de Oro como Tom y Jerry, hasta una historia de perseverancia y heroísmo con una estética casi de papel.

La última entrada de la serie se ha lanzado oficialmente y presentó un estilo de anime más moderno en la misma línea que el anime de Pokémon: Twilight Wings del año pasado. Después de todo, está hecha por el mismo estudio de animación.

¿De qué trata Pokémon, Yume no Tsubomi?

Este nuevo corto cuenta la historia de una joven que sueña con seguir los pasos de su padre y convertirse en una Entrenadora Pokémon que pueda competir en los niveles más altos de la Liga Pocket Monsters.

Para lograr su objetivo, primero necesitará un compañero a su lado, pero lograr capturar uno no es una tarea fácil. Esta adorable y saludable aventura está llena de giros, vueltas y tiene sorpresas guardadas hasta el final.

La Verdad Noticias te comparte que el corto actualmente solo está disponible para verlo en japonés sin subtítulos en otro idioma, pero su historia es inmediatamente comprensible sin ser capaz de entender el idioma en el que se expresa. Como tal, vale la pena que todos los fanáticos de la animación japonesa lo vean.

Elenco y equipo de Pokétoon, Yume no Tsubomi

Pokétoon, Yume no Tsubomi en YouTube

Inori Minase como Tsubomi

Manami Numakura como Mamá

Takashi Onozuka como Papá

Tsuguo Mogami como Chorobi

Rikako Aikawa como Nidoran♂

Ikue Ōtani como Pikachu

Un personaje anterior de Tsubomi en la franquicia se llama Forsythia en inglés, pero los dos personajes de Tsubomi tienen diferentes diseños, miembros del elenco de voces e historias de fondo.

Shingo Yamashita (director de League of Legends: A New Journey, Yozakura Quartet ~ Hana no Uta ~ director de episodios y animador clave de Fate / Apocrypha episodio 23) regresó de la serie corta de anime Twilight Wings, para dirigir este nuevo anime en Studio Colorido (Burn The Witch, Amor de Gata).

Kureha Matsuzawa escribió el guión. Yamashita y el director técnico Yō Watanabe hicieron el guión gráfico del corto. Akiko Watanabe se desempeñó como diseñadora de personajes y directora de animación en jefe. Yuri Habuka escribió la música.

Sobre los cortos de Pokétoon:

"Hero ni Naritai Yanchamu" describe las luchas y la mayoría de edad después de que un lindo Pancham se encuentra con un niño. El cantautor Asaco Nasu narra el corto. Junichi Yamamoto (Armor Shop for Ladies & Gentlemen, Chizu no Nai Bōken) escribió y dirigió el corto en Pancake, la productora de anime de Twin Engine.

Takeshi Ishikawa se desempeñó como asistente de dirección y director técnico de 3D, y Kahi se desempeñó como director de animación e ilustrador de personajes Pokémon. Oswaldo Katō coordinó los colores y produjo el arte de fondo. Shingo Yamashita se desempeñó como director en jefe.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!