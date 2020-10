Pokémon The Movie: Koko comparte nueva canción de Taiiku Okazaki para la cinta/Foto: Dlprivateserver

El personal de Gekijōban Pocket Monster Koko, la película de anime número 23 de la franquicia Pokémon, presentó un nuevo video con imágenes de la película el domingo. El video muestra "Show Window", la tercera de las seis canciones que Taiiku Okazaki produjo para la película.

Taiiku Okazaki personalmente escribió la letra, escribió y arregló la música y cantó para "Show Window". Okazaki produjo de manera similar el tema principal "Fushigi na Fushigi na Ikimono" ("Criaturas maravillosas, maravillosas") y la canción "Okite no Uta" (La canción de las reglas).

Anteriormente contribuyó con las canciones de apertura y finalización de la serie de televisión Pokémon Sun & Moon. El personal está aceptando videos de baile de "Okite no Uta" de los fanáticos en YouTube desde el 11 de octubre hasta el 15 de noviembre.

¿De qué trata la nueva película de Pokémon?

La historia de la nueva película se desarrolla en el bosque de Okoya, un paraíso Pokémon protegido por reglas estrictas que prohíben a los forasteros poner un pie dentro.

La película se centra en Koko, un niño que fue criado por Pokémon y también se considera a sí mismo como uno, y trata al Pokémon mítico Zarude como su padre.

Ash y Pikachu se encuentran con Koko durante una aventura. La película se centra en el tema de un "humano criado por Pokémon", en lugar del enfoque de las películas anteriores del "vínculo entre un entrenador humano y sus Pokémon".

El elenco de la película incluye a:

Shoko Nakagawa como Karen, una investigadora

Kankurō Nakamura como Zarude

Moka Kamishiraishi como Koko

Kōichi Yamadera como el profesor Zed, un investigador de tecnología de vanguardia de Biotope Company a quien Satoshi (Ash) conoce cuando visita el bosque de Okoya.

Tetsuo Yajima regresa de la película Pokémon the Movie: The Power of Us de 2018 en OLM, y está co-escribiendo el guión de la película con el escritor de la serie Pokémon, Atsuhiro Tomioka.

Los personajes principales de la serie anime ahora tendrán una nueva aventura en la película. Los fanáticos están muy emocionados por ver esta nueva entrega/Foto: Ninotaku

TOHO está distribuyendo la película. Hiroyuki Kato es el productor de animación. Hirotaka Marufuji (Pokémon the Movie: The Power of Us, director de animación en jefe, diseñador de personajes secundarios) está diseñando los personajes y también es el director de animación en jefe junto con Yasushi Nishitani (Pokémon the Movie: The Power of Us). Masafumi Mima es el director de sonido.

La película es la primera cinta de anime completamente nueva de la franquicia en dos años, ya que las películas más recientes de la franquicia incluyen Pokémon Detective Pikachu (una película de live action) y Mewtwo Strikes Back Evolution (una nueva versión 3D CG de la película de 1998. Monstruos de bolsillo: Mewtwo no Gyakushū).

La película se estrenará el 25 de diciembre en Japón. TOHO había planeado originalmente abrir la película el 10 de julio, pero el personal retrasó la película debido a la propagación de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19).

Pokémon the Movie: The Power of Us, la película número 21 de la franquicia, se estrenó en Japón en julio de 2018. Mewtwo Strikes Back Evolution, la película número 22 de la franquicia Pokémon, se estrenó en Japón en julio de 2019. ¿Verás la nueva película de Pokémon?