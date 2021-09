Pokémon Journeys volverá a Netflix con nuevos episodios

Pokémon Journeys ha sido un favorito de los fanáticos como la última temporada después de las aventuras de Ash Ketchum y Pikachu, con el dúo acompañado por un nuevo amigo en Goh mientras intentan derrotar al entrenador de la región de Galar. Ahora, la serie está lista para regresar con nuevos episodios en el servicio de transmisión de Netflix.

Con los últimos episodios del anime que el servicio de transmisión había entregado a los fanáticos con Ash y Goh encontrándose con el Team Rocket y Mewtwo, algunas batallas importantes aguardan al par de entrenadores de Pocket Monsters.

Según información del Twitter oficial Netflix Japan Anime, los próximos episodios que ya se han emitido en Japón en este momento, explorarán más a fondo los viajes de Ash y Goh, aprovechando la oportunidad para traer de vuelta una gran cantidad de personajes que regresan del pasado. ¡Hay algunas caras importantes del pasado de Ash Ketchum!

¿Cuándo sale Pokémon Journeys en Netflix en México?

(Foto: Netflix) 23 temporadas estrenadas del anime Journeys

El anime está disponible en Netflix México y desde julio de 2021 se sumó la temporada 23. Ahora, La Verdad Noticias informa que los nuevos episodios con los viajes de Ash y Goh se agregan al catálogo desde el próximo 10 de septiembre (la disponibilidad varía según el país). Anteriormente, compartimos que el anime anuncia su temporada 24 y se estrenará en verano.

Con personajes como Gary Oak, Iris y muchos otros regresando a la serie, se esperan algunos desarrollos importantes para los principales jugadores de la serie a medida que continúan tratando de superar a los entrenadores de la región de Galar y finalmente se encuentran cara a cara con Leon, el actual campeón de la región de Galar que tiene a un todopoderoso Charizard a su lado.

¿Netflix prepara live action de Pokémon?

Journeys está lejos de ser el único proyecto de la franquicia japonesa que está llegando a Netflix, y el servicio de transmisión aparentemente trabaja actualmente no solo en una serie de televisión de acción en vivo (live action), sino también en una película de acción en vivo que se vinculará con el proyecto anterior.

Con Netflix también listo para lanzar la última película animada de la franquicia, Pokémon The Movie: Secrets of the Jungle, parece que Netflix está totalmente incluido cuando se trata del mundo de Pikachu y los cientos de otros monstruos de bolsillo.

