Pokémon Evoluciones ya tiene disponible su primer episodio en YouTube

Como parte del 25 aniversario especial de la franquicia masiva de Pokémon, la serie se lanza con una nueva serie de cortos de anime que explorarán todas las regiones de la franquicia en el pasado de la serie. Esta se titula: Pokémon Evoluciones.

Como parte de la diversión de esta nueva serie de cortos de anime, cada uno abordará su propia región y se centrará en un cierto aspecto de la historia o en un número selecto de personajes de esos respectivos juegos y entradas de anime.

Pokémon Evoluciones visita todas las regiones del juego y finalmente debutó su primer episodio el 9 de septiembre. A continuación, La Verdad Noticias te comparte dónde ver el anime en línea y su calendarios de episodios.

Ver Pokémon Evoluciones episodio 1

Puedes ver el primer episodio de Pokémon Evolutions en el canal oficial de YouTube de The Pokémon Company y se centra en la entrada más reciente de la serie, Pokémon Sword and Shield. Titulado "The Champion", este corto de anime se enfoca en el Campeón de Galar llamado Leo, mientras asume el arco de Darkest Day de ese juego.

Los episodios futuros de Pokémon Evolutions abordarán las regiones más antiguas en un orden cronológico, ya que se remonta a la región de Kanto que se ve en los juegos Rojo y Azul y la serie de anime original. La lista actual de episodios programados para emitirse como parte de esta nueva serie se desglosa como tal:

"The Champion" (región de Galar) - 9 de septiembre

"The Eclipse" (región de Alola) - 23 de septiembre

"The Visionary" (región de Kalos) - 7 de octubre

"The Plan" (región de Teselia) - 21 de octubre

"The Rival" (región de Sinnoh) - 2 de diciembre

"The Wish" (región de Hoenn) - 9 de diciembre

"The Show" (región de Johto) - 16 de diciembre

"The Discovery" (región de Kanto) - 23 de diciembre

¿Qué día es el aniversario de Pokémon?

Promocional para el 25 aniversario de Pokémon

El día 27 de febrero se celebra el aniversario de Pokémon. En 2021, la franquicia cumplió 25 años desde el lanzamiento original de Pocket Monsters para Gameboy en el año 1996. Para más información, puedes ir al sitio oficial de Pokémon.

Por otra parte, el nuevo anime Pokémon Journeys sacudió las cosas al tener a Ash Ketchum (y el nuevo héroe Goh) explorando regiones pasadas de la franquicia, y pronto volverá a Netflix con nuevos episodios. ¿Qué piensas del episodio debut de Pokémon Evoluciones?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!