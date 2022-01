Poderes de Blast de One-Punch Man

Muchos fanáticos creen que Blast de One Punch Man es igual a la de Saitama. No aparece en el manga hasta el capítulo 139 y el anime solo lo ha mencionado en algún lugar en el rango de los héroes.

Blast como Saitama y solo demostró su poder una vez en los webcomics de OPM. Su diseño en el manga fue creado por el artista Yusuke Murata y este es muy diferente del original diseñado por ONE.

Saitama y Blast finalmente se conocen tras tener ciertos encuentros con la Asociación de Monstruos (CADRES). A continuación, La Verdad Noticias te comparte detalles de sus poderes y predicción de combate con el héroe por diversión.

Teoría de Blast de One Punch Man

La teoría de Blast de One-Punch Man fue compartida por un usuario en Reddit. Esta nos dice que Blast sería Saitama, ya que Blast es es poderoso (físicamente fuerte), tanto que Fubuki dice que podría derrotar a todos los demás héroes de Clase S; lo que incluye a King, que es una representación de Saitama.

Algunas personas creen que Blast es un personaje llamado "Trabajador barbudo". Pero está en contacto con la Asociación de Héroes y habló con Tatsumaki cara a cara. Mientras está en el webcomic, Tatsumaki no sabe dónde está ni cuándo volverá.

Blast era el tipo que apareció en la profecía de Boros, Garou está fuera de escena, ya que ni siquiera había nacido y Saitama era un niño pequeño. Puedes ver a Blast de One Punch Man leyendo el manga en VIZ Media.

Blast vs Saitama

Saitama vs Blast ¿Quién gana? (Imagen: VIZ Media)

Según opinión de fanáticos en Quora, Blast es un personaje bastante misterioso, y parece que los escritores podrían estar preparándolo para que sea una amenaza mayor. ¿Podría Blast ser más poderoso que Saitama?

En un Blast vs Saitama los fans comparten que “Blast está por delante de Saitama cuando se trata de otras habilidades, como dijo Fubuki, como la capacidad de comandar billones de robots, posee poderes psíquicos, dispara láseres a través de sus ojos; todas esas cosas interesantes”.

Sin embargo, no podemos olvidar del mayor poder de Saitama: One Punch (un solo golpe que derrota a cualquier enemigo). En conclusión, Saitama vencería a Blast. El protagonista tiene un círculo más grande de poder de ruptura de límites que Blast. Para más información, puedes leer sobre 5 personajes que han experimentado el devastador poder de Blast de One Punch Man.

