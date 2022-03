Platinum End no contará con segunda temporada

/

ついに最終話!!

第24話「最期の矢」

本日深夜1:30~TBSにて放送!

\



2クールにわたる物語の結末を

ぜひ見届けてください!



▼最終話直前PVhttps://t.co/dzTYL3Da2k



Ep.24, the final episode, will air tonight!

Don't miss it!https://t.co/k3XoyYWTVn#プラチナエンド #PlatinumEnd pic.twitter.com/f3kwZ012rr