Platicamos con Izuku y Hawks de My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes

Erika Rodríguez de La Verdad Noticias tuvo la increíble oportunidad de entrevistar a los actores de doblaje Sebastián Reggio y Miguel Ángel Leal que participaron en la película My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes.

Funimation, el líder en el mercado del anime sirviendo a fanáticos de todo el mundo, traerá el tercer filme de la franquicia My Hero Academia a cines de Latinoamérica este 6 enero de 2022. Los boletos ahora están disponibles en cines seleccionados.

Imagen: Funimation / TOHO Animation

Sebastián Reggio es un actor de televisión y doblaje de 17 años de edad. Originario de Venezuela, lo tenemos como la carismática voz de nuestro protagonista Izuku Midoriya, mejor conocido como Deku. También puedes escucharlo como Reg del anime Made In Abyss.

Miguel Ángel Leal (Mike Leal) es un actor de doblaje de 34 años de edad. Originario de México, nos deleita interpretando al héroe alado Hawks, Keigo Takami. Mike es conocido por darle voz a icónicos personajes de anime como Meliodas de Nanatsu no Taizai: Los Siete Pecados Capitales y Kaneki Ken de Tokyo Ghoul.

My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes lanza preventa de boletos en cines de México. Es una película que continúa con la saga de los jóvenes héroes en formación mientras intentan salvar al mundo en una nueva entrega cautivante y repleta de acción que se suma a esta franquicia de enorme éxito mundial. La película está doblada y subtitulada en español latinoamericano y portugués brasileño.

¿Cuándo se iniciaron en el doblaje?

Foto: Sebastián Reggio, voz de Izuku Midoriya.

Sebastián Reggio: “Desde pequeño actuaba, no en el doblaje pero sí aparecí en series de televisión como extra. El mundo del arte siempre me ha gustado. El poder expresarte de manera distinta, poder controlar tus emociones de manera diferente. Siempre me ha encantado”.

“Yo recuerdo que mi mamá me metió a una telenovela cuando tenía 7 semanas. De bebé, fui parte de un nacimiento en un programa que tenía una rosa blanca… (risas) De ahí salió la pasión para actuar. Mi mamá es cantante y siempre le gustó actuar… Entonces el arte ha sido parte de la familia desde hace tiempo”.

Sebastián comentó cómo fue que se interesó en el doblaje: “La chispa del doblaje apareció un día. Me pregunté a mi mismo: ‘¡Wow! ¿Los personajes no son solamente personajes? ¿Hay alguien que está grabando la voz detrás?’ A los 12 años decidí que quería hacer ‘voice acting’ (actuación de voz)”.

Reggio agregó que encontró un curso en línea para voces de marca. Desde ese momento no ha parado de estudiar y practicar para cada día ser mejor. Ahora podemos escucharlo como el joven Izuku Midoriya en el exitoso shonen de estudio BONES y Kohei Horikoshi, My Hero Academia.

Foto: Miguel Ángel Leal, voz de Hawks.

Luego conocimos la historia de Miguel Ángel Leal, quien es hermano de los actores de doblaje Lupita y Alfredo Leal, y sobrino del fallecido actor Carlos Íñigo. Durante la entrevista, Mike mostró una adorable figura a escala de Hawks y lució una playera con el rostro de su personaje.

Miguel Ángel Leal: “Entramos a doblaje por mi tío Carlos Íñigo ‘Que en Paz Espante’... También teníamos esta curiosidad (como dice Sebastián Reggio) A veces como niños no sabemos de dónde vienen las voces. Simplemente las disfrutamos como están en español”.

“Eso es parte de la magia que hacemos... Ahora nosotros somos los que estamos detrás… Poder darle esa magia está ‘muy padre’. Justo mis hermanos y yo veíamos mucha televisión… nos gustaba cuando supimos que mi tío hacía eso (doblaje)”.

Su tío Carlos Íñigo era la voz de un personaje conocido de los años noventa, Rocko en la caricatura ‘La Vida Moderna de Rocko’. Íñigo le explicó a Mike que el doblaje era un trabajo, no era un hobbie.

Primero llamaron a su hermano Alfredo Leal y este empezó viendo a los actores de doblaje trabajando. Mike y sus hermanos no tomaron un curso, sino que observaban las grabaciones en vivo.

Al estar siempre en los pasillos de la empresa de doblaje, las oportunidades de interpretar pequeños papeles fueron aumentando. Miguel Ángel Leal comentó: “Todavía nos tocó grabar con muchos al mismo tiempo”.

“Nos tocó grabar en cinta y teníamos que estar cuatro o cinco personas en el atril grabando una escena. Como niño era intimidante… estar ahí chiquito… Sigo igual de chiquito, no crecí mucho (risas) Ya van 27 años de estar en doblaje”, comentó Mike.

Antes de ser elegidos como “Izuku y Hawks” en el doblaje en español, ¿sabían sobre My Hero Academia?

Imagen: Funimation / My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes

Miguel Ángel Leal: “Conocí primero las películas donde me tocó interpretar a Kirishima. No conocía mucho del anime, pero uno de mis mejores amigos es súper fan de My Hero Academia. En cuanto supe esto me acerqué a él y me contó un poquito más de la historia”.

“Es difícil para mí conocer tanto los proyectos… porque no tengo mucho tiempo para verlos. En el caso de My Hero Academia…sí me dí un ‘clavado’. La verdad es inevitable decir ‘voy a ver un par de capítulos’. En enero no será la excepción… estaremos en primera fila para ver la película”.

Mike agregó estar muy entusiasmado con ver el filme My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes en la pantalla grande. Comentó estar muy agradecido con The Kitchen, la empresa estadounidense de doblaje y subtitulado que lo invitó a colaborar como la voz de Hawks en español.

Sebastián Reggio: “Cuando entré al estudio para hacer la audición, no sabía qué era la serie. El director Rómulo Bernal (voz de Katsuki Bakugo en My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes) me dijo que interpretará a Izuku, pero yo había escuchado al personaje con doblaje en inglés (voz de Justin Briner) y no había visto la serie”.

“Después de hacer la audición… le pregunté a Rómulo: ‘¿Qué es esto?’ Él me contestó que es una serie de anime muy buena y que la buscara en Internet”. Reggio confesó que le gustó mucho el primer episodio y se llevó la sorpresa de encontrar a My Hero Academia como el anime número uno del mundo.

Reggio agregó: “Le agarré tanto gusto a la voz de Izuku en inglés…Luego fui entendiendo cuál fue la interpretación que los directores y la voz del personaje buscaban para darle vida”. Al poco tiempo de la audición, el director y actor Rómulo Bernal le habló a Sebastián para confirmar su papel como Izuku; algo que alegró muchísimo al actor venezolano.

¿Hay algún desafío para darle voz a sus personajes? ¿Fue difícil gritar como Izuku?

Deku deserves his own official movie trailer! ��

See World Heroes’ Mission in theaters before it’s gone! #mhawhm pic.twitter.com/EgqJZaX0Eq — My Hero Academia (@MHAOfficial) November 14, 2021

Sebastián Reggio: “Yo desde chiquito soy gritón. Vivo en Doral (Florida, Estados Unidos), que está un poco hacia el sur de Miami donde están muchos venezolanos. Los venezolanos hablamos duro y con bastantes groserías. Entonces vi esto como una terapia”.

Reggio agregó: “Me están dando una oportunidad de soltar todas las emociones que estoy sintiendo... Y cada grito que yo he dado en esta serie, ha sido una de las cosas más impactantes de My Hero Academia. Cada grito me conecta más con el personaje y me llena de pasión”.

¿Cuáles son sus personajes más icónicos? ¿Qué personaje les gustaría interpretar?

Foto: La Verdad Noticias / Entrevista con Sebastián Reggio y Mike Leal

Sebastián Reggio bromeó mencionando al actor Chris Hemsworth, mejor conocido como Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel. Luego le cedió la palabra a Mike Leal, quien mencionó tenerle cariño a todos sus personajes.

Mike Leal: “Todos tienen un lugar en mi corazón. Los del anime se van a la alza porque son los que me conectan con la gente, los que hacen posible estas entrevistas. Mi top 5 serían Ash de Pokémon, Meliodas de Los Siete Pecados Capitales, Eren Jaeger de Attack on Titan, Raj Koothrappali en La teoría del Big Bang y Hawks de My Hero Academia”.

El actor mexicano agregó que le hubiera encantado darle voz a Aladdin (personaje de su película favorita de Disney). Mike comentó: “No pude estar en el live action, pero esperemos que algún día se de”.

Sebastián Reggio nos comentó tenerle mucho cariño a su personaje Izuku Midoriya: “Ha sido bastante impactante doblar a ese personaje (Izuku). También me encantaría hacer cualquier película de Disney”. Reggio mencionó haber crecido con Cars, Aviones, entre otros filmes. Al igual que Mike Leal, la película de acción en vivo de Aladdín está en su lista.

¿Pueden contarnos una anécdota sobre su trabajo junto al elenco de My Hero Academia?

Foto: BONES / Shoto, Bakugo y Deku de Boku no Hero Academia

Miguel Ángel Leal nos contó: “Regularmente, el doblaje ya lo hacemos por separado. A veces ni nos enteramos quiénes están… Con Gabriel Basurto (voz de Ban en Nanastu no Taizai, Sesshomaru en Inuyasha y Flect Turn en My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes) me ha tocado trabajar y tenemos una buena amistad”.

“Para la película… lo ‘cool’ fue el equipo de dirección. Rómulo Bernal es un ‘tipazo’. Todas las sesiones de grabación que tenemos para la serie o para la película (My Hero Academia) siempre son divertidas”, comentó Mike Leal.

Sebastián Reggio agregó que las grabaciones con el director Rómulo (voz de Katsuki Bakugo) “son lo máximo”. Mike mencionó que sus sesiones de grabación siempre son extendidas por más tiempo, ya que terminan platicando a gusto y conectan con la gran pasión que siente el director por My Hero Academia.

Miguel Ángel Leal mencionó que tuvo un reto, porque fue de los actores que grabaron desde la Ciudad de México vía remota, por temas de salud: “Siempre es un reto, porque tienes la energía del director pero no lo tienes junto a tí. Lo tienes a través de un audífono y esto nunca se va a comparar con la presencia”.

¿Podrían invitar a los fanáticos con la voz de sus personajes a ver la película My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes?

Miguel Ángel Leal nos regaló un mensaje para los fanáticos con la voz del héroe Hawks: “¡Atención ciudadanos…! Los quiero invitar a que vayan al cine el próximo 6 de enero, porque se va a estrenar la película de My Hero Academia. No se la pueden perder. Allá los veo ciudadanos, les mando un abrazo”.

Sebastián Reggio finalizó la entrevista como la voz de Izuku Midoriya diciendo: “Ojalá pueda inspirarlos con esta nueva película y espero que les guste (risas) ¡Nos vemos!”

Muchas gracias Sebastian Reggio, Miguel Ángel Leal y Norma Ardila del equipo de Funimation. Estamos seguros que la comunidad de fanáticos está emocionada por la nueva película de My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes. Recuerda que puedes ver la serie de anime My Hero Academia en Funimation.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!