Pikachu se convierte en Thor gracias a un divertido arte crossover de Pokémon

El Universo Cinematográfico de Marvel y el mundo de Pokémon han recibido un nuevo crossover, con un trabajo de fan art que convierte a Pikachu en el Thor de Marvel. A continuación, La Verdad Noticias te comparte las imágenes y más curiosidades de ambas franquicias.

Basado en la mitología nórdica clásica, el dios del trueno titular fue llevado a Marvel Comics en 1962. Adaptado para la página por Stan Lee, Jack Kirby y Larry Lieber, Thor debutó en Journey into Mystery #83.

Ideada y elaborada por el popular artista digital BossLogic, la primera de las dos imágenes visualizó a Pikachu como una versión de Mjölnir manejada por Deadpool. Para el segundo, transformó a compañero de Ash en una versión de Thor, con un ojo faltante y su propio Stormbreaker. Mira ambas imágenes a continuación:

Crossover de Pokémon imagina a Pikachu como Thor

Foto: Bosslogic - El Pocket Monster convertido en Mjölnir de Thor

Ambas imágenes se hicieron para celebrar el cumpleaños de Chris Hemsworth. La decisión de convertir a Pikachu en Thor fue extraña pero adecuada. El personaje icónico de Pokémon tiene un conjunto de poderes idéntico al de Thor, capaz de invocar y dispensar poderosas explosiones de rayos y electricidad.

Igualmente, sirviendo durante mucho tiempo como uno de los compañeros Pokémon más fieles de Ash Ketchum, Pikachu demostró ser un héroe leal. Con frecuencia ha mostrado su disposición a sacrificarse potencialmente tanto por la victoria como por el bien común.

Como tal, no sería demasiado exagerado imaginarlo digno de asumir el manto y el poder de Thor. La segunda imagen fue aún más agradable, con su toque adicional de meta-ness. Después de todo, Deadpool pronto se unirá al MCU para operar junto a Thor.

Foto: Bosslogic - Arte crossover Pokémon y Marvel

Igualmente, Deadpool ha sido interpretado de forma única por Ryan Reynolds en dos películas en solitario. Antes de la próxima serie similar de Pokémon Netflix, Ryan Reynolds también protagonizó Detective Pikachu, dando voz al Pokémon titular.

Como tal, que Mjölnir de Deadpool sea una versión retorcida del Pokémon sería el tipo exacto de metabroma que tanto Deadpool como el propio Ryan Reynolds abrazarían.

Sin embargo, la idea de que el multiverso del MCU se desviará de manera tan extraña como para cruzar corrientes con Pokémon, especialmente para convertir al Pocket Monster en Thor, seguirá siendo poco probable.

Independientemente, es divertido imaginarlo y siempre habrá el arte anterior para ayudar a los fanáticos. Anteriormente te compartimos que Pokémon anuncia serie live action con Netflix y será al estilo Detective Pikachu.

Curiosidades de Thor en los cómics y UCM

El personaje de Thor se ha mantenido como un elemento básico del universo de los cómics, disfrutando de aventuras en solitario y luchando junto a equipos como Los Vengadores. Después de apariciones en diversos medios de comunicación a través de las décadas, Chris Hemsworth comenzó oficialmente que incorpora Thor del MCU en 2011 de Thor.

El poderoso personaje se ha convertido en un elemento básico de la franquicia cinematográfica. A diferencia del Capitán América de Steve Rogers (Chris Evans) y Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor ni se retiró ni sacrificó su vida en Avengers: Endgame. En cambio, tras la derrota de Thanos (Josh Brolin), se fue a lugares desconocidos con los Guardianes de la Galaxia.

Poco después, se confirmó que regresaría para una nueva entrega en solitario titulada Thor: Love and Thunder. Una vez más, dirigida por Taika Waititi (y coescrita por Jennifer Kaytin Robinson), Thor 4 enfrentará al Dios del Trueno y sus aliados contra Gorr the God Butcher de Christian Bale.

Mientras los fanáticos esperaban ansiosamente el regreso de Thor, el MCU ha ido más allá para llenar el vacío. En primer lugar, estaban las noticias (y los destellos posteriores) de la versión de Mighty Thor de Jane Foster (Natalie Portman).

Además, con el multiverso abriéndose en la serie Loki y siendo profundamente explorado en Marvel's What If ...?, se han esperado muchas otras iteraciones de Thor. Los fanáticos incluso pudieron disfrutar de uno de los más surrealistas en el episodio 5 de la temporada 1 de Loki, titulado apropiadamente, "Journey into Mystery".

Saltando de los cómics a la acción en vivo, la variante de rana de Thor llamada Throg hizo un cameo oficial (aún con la voz de Chris Hemsworth). ¿Qué piensas del arte crossover de Pikachu y Thor? Puedes ver el anime de Pokémon Journeys en Netflix y películas o series del UCM en Disney Plus.

