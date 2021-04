Petición para otro final de Shingeki no Kyojin ya supera las 5 mil firmas

Una petición en Change.org dirigida al creador de Shingeki no Kyojin, Hajime Isayama, titulada "Escribe un final alternativo satisfactorio para AOT!" actualmente tiene 5.597 firmas al momento de escribir este artículo en La Verdad Noticias.

El texto de apertura de la petición para Attack on Titan dice: "Actualmente, Shingeki no Kyojin (o Ataque a los Titanes) fue una de las mejores series de manga que he leído. Creo que gran parte del fandom está muy decepcionado con el final actual, el final se siente muy apresurado para mí y para gran parte del fandom".

El texto de la petición continúa enumerando una serie de críticas detalladas y llenas de spoilers sobre el final de ciertos personajes y un cambio repentino en el tono del resto de la serie de acción oscura. La petición continúa especulando que Kodansha o el editor de Hajime Isayama fueron responsables de los cambios "para un tipo de final más shonen".

Foto: Kodansha "Exigen un final diferente en Attack on Titan"

La petición para Shingeki no Kyojin también enfatizó que los fanáticos no deben acosar a Isayama por su decepción con el final. Ya se ha confirmado que el volumen recopilado final del manga contiene páginas adicionales no incluidas en el final original.

¿Cuándo finalizó Shingeki no Kyojin?

El último capítulo serializado del manga se publicó en la revista Bessatsu Shōnen el 9 de abril. Attack on Titan ha sido serializado en Bessatsu Shōnen Magazine desde septiembre de 2009 y concluyó su carrera de 11 años este mes con la publicación del capítulo 139.

Total de capítulos volumen 34 Attack on Titan

Hasta la fecha, el manga ha lanzado 33 volúmenes de tankōbon. El próximo Volumen 34 incluye los capítulos 135-139 y está programado para salir a la venta en japonés el 9 de junio y en inglés el 19 de octubre.

Fecha de estreno temporada 4 parte 2 anime

El anime Shingeki no Kyojin estrenó su cuarta y última temporada en diciembre de 2020 en japonés y en enero de 2021 en doblaje. Attack on Titan: The Final Season está actualmente en pausa, programado para regresar con su parte 2 en el invierno de 2022. Puedes ver el programa en Crunchyroll.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!