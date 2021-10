Personajes del anime Demon Slayer que queremos ver más en la temporada 2

Demon Slayer finalmente regresó para su segunda temporada, y los nuevos episodios prometen aumentar la acción y el suspenso de la primera salida del anime. Este capítulo se centrará en gran medida en Tanjiro y sus amigos aprendiendo del legendario Hashira.

Sin embargo, no está claro si aparecerán otras caras familiares durante la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba. A continuación, La Verdad Noticias te explica las últimas actualizaciones relacionadas a la serie de anime producida por Ufotable.

La película Mugen Train y el tráiler del Entertainment District Arc (Arco del Distrito del Entretenimiento) dieron a los fanáticos una idea de a quién esperar en las próximas entregas. Pasando estos dos arcos, aquí te compartimos los personajes de Demon Slayer que a los fanáticos les gustaría ver más.

Kimetsu no Yaiba temporada 2 contará con más Hashira

La segunda temporada de Kimetsu no Yaiba profundizará en Kyojuro Rengoku (Hashira de la Flama) y Tengen Usui (Hashira del Sonido). Cada uno de ellos supervisará a Tanjiro y sus amigos durante partes separadas de la temporada.

Será interesante aprender más sobre estos personajes, especialmente teniendo en cuenta lo poderosos que son. Sin embargo, hay otro Hashira que nos gustaría volver pronto. Aunque no es probable que suceda con el énfasis actualmente en los demás, el anime necesita darle a Giyu Tomioka (Hashira del Agua) más tiempo frente a la pantalla.

Giyu es el primer miembro del Cuerpo de Cazadores de Demonios que conoce Tanjiro y él es un poderoso luchador que claramente tiene más empatía por los convertidos en demonios que por sus hermanos.

Obtener más información sobre el Hashira del Agua, explicaría sus acciones durante la primera temporada y demostraría ser una forma satisfactoria de unir los eventos. Anteriormente, la temporada 2 de Demon Slayer estrena nuevas escenas de Giyu Tomioka.

¿Qué pasa con Kanao y Tanjiro?

Kanao regresará en futuras temporadas de Kimetsu no Yaiba

Tanjiro debería cruzarse con Kanao Tsuyuri nuevamente en la segunda temporada, pero faltará un tiempo antes de verlos juntos. Kimetsu no Yaiba está lejos de ser un anime romántico, pero eso no significa que los personajes no puedan tener ninguna relación en el transcurso de su ejecución.

La temporada 1 insinuó esa posibilidad entre Tanjiro y Kanao, y ya esperamos verlos a los dos juntos nuevamente. El final de la primera temporada mostró cuánto pueden beneficiarse estos dos de la perspectiva del otro.

Kanao rumbo a Demon Slayer temporada 2 también es un personaje fascinante por derecho propio, y los lectores de manga saben que puede defenderse en una pelea. No está claro si realmente aparecerá en algún momento durante la temporada 2. Sin embargo, estamos cruzando los dedos para regresar más temprano que tarde.

¿Quién es Genya?

Genya en la primera temporada de Demon Slayer

Shinazugawa Genya sigue siendo un misterio en el anime, pero en pocas palabras, es el hermano menor de Shinazugawa Sanemi (Hashira del Viento). No muchas personas que aplican al Exámen de Cazadores de Demonios sobreviven al intento.

Tanjiro se da cuenta de esto, cuando la mayoría de las personas mueren durante la prueba. Sin embargo, el protagonista ya cuenta con aliados como Inosuke Hashibira y Zenitsu Agatsuma.

Si el anime hizo todo lo posible para mostrar que Genya sobrevivió junto a Tanjiro y sus amigos, es probable que haya una razón. Los episodios futuros deberán desarrollar su papel en la historia de Tanjiro. Te recordamos que Genya es uno de los 9 personajes nuevos previstos con más tiempo en pantalla.

Kagaya Ubuyashiki es un personaje fascinante

Kagaya Ubuyashiki, líder de Hashira en Demon Slayer

Tanjiro y Nezuko se encuentran con Kagaya Ubuyashiki al final de la temporada 1 de Kimetsu no Yaiba en Netflix. El líder de Hashira muestra más empatía por el dúo, que muchos de los Pilares que lo siguen.

Sería interesante ver cómo llegó a tener un papel tan crítico en el grupo, y verlo impartir más de su sabiduría a los personajes principales. Si la temporada 2 del anime continúa profundizando en los compañeros de Tanjiro, es lógico que los fanáticos vuelvan a ver a su líder.

Muzan Kibutsuji en Demon Slayer temporada 2

Muzan Kibutsuji es el antagonista de Demon Slayer

Los próximos arcos del anime verán a Tanjiro y sus amigos enfrentándose a poderosos demonios, pero probablemente no al antagonista principal del anime. Muzan Kibutsuji continúa moviendo hilos desde las sombras, usando a sus seguidores más poderosos para hacer cumplir su voluntad.

Sin embargo, sigue siendo una presencia inminente en la historia de Tanjiro. Es probable que los dos tengan un enfrentamiento final antes de que termine el anime. Ese momento probablemente no sucederá en la temporada 2.

Sin embargo, eso no significa que el anime no pueda mostrarnos más del personaje de antemano. De hecho, hacerlo ayudaría a la serie a llegar a su enfrentamiento final. Hay mucho que cubrir antes de que los fanáticos lleguen a la última parada.

Disfruta de los nuevos episodios de la temporada 2 de Demon Slayer en Crunchyroll, Funimation y Hulu. Para más información, puedes leer nuestro artículo con la historia completa de Muzan Kibutsuji en Kimetsu no Yaiba.

