Personajes de anime superveloces que competirían con “Flash”

En esta ocasión en La Verdad Noticias hablaremos de los personajes de animes más veloces que se han creado, algunos creen que incluso podrían competir con el famoso “Flash” de DC.

En los cómics de DC, Flash es el hombre vivo más rápido y es con su velocidad que logra hazañas asombrosas con sólo correr lo suficientemente rápido o hacer vibrar su cuerpo. Más sin embargo, hay animes que tiene caracteristicas similares a este corredor, como puede ser Yoruichi Shihoin, el papá de Naruto entre otros.

Bleach: la Diosa del Destello Yoruichi Shihoin

Diosa del Destello Yoruichi Shihoin.

Colocaremos en el décimo lugar a Yoruichi Shihoin, de Bleach, esta es famosa por ser llamada la "Diosa de Flash", quien es una ninja y asesina entrenada, lo que la convierte en una elegante y letal usuaria del paso del destello.

El cuarto Hokage: Minato Namikaze

Minato Namikaze.

Un caso asombroso es el que ocurre con Minato Namikaze, padre de Naruto, quien es apodada como "flash" o el Relámpago Amarillo de Konoha, quien fuera el cuarto Hokage.

Minato podía utilizar el jutsu de invocación, los cuchillos kunai y la técnica Rasengan en la batalla, y su legendaria velocidad le convertía en un objetivo difícil de alcanzar. En particular, podía lanzar su cuchillo kunai y teletransportarse a su ubicación para despistar a sus enemigos.

All Might de My Hero Academia

All Might de My Hero Academia.

En el octavo sitio tenemos a All Might, quien es conocido por su superfuerza y su carisma, pero que sin duda es un héroe muy rápido, ya que su índice de velocidad es de 6/5 por lo que puede moverse rápidamente por cualquier campo de batalla para evadir los ataques enemigos o ponerse a distancia de cuerpo a cuerpo, y nadie puede seguirle el ritmo.

Saitama: One-Punch Man

Saitama.

Otro héroe que tiene supervelocidad es Saitama, quien aunque es más conocido por su fuerza y resistencia también es veloz. En la batalla, Saitama puede moverse como un borrón, e incluso superar a su rival de un solo lado, el ninja Speed-O'-Sound. Saitama puede esquivar cualquier proyectil y alcanzar a cualquier villano que huya.

One Piece y el Almirante Kizaru/Borsalino

Almirante Kizaru/Borsalino.

El almirante Kizaru puede convertirse en pura luz, y no sólo para actuar como una granada humana. También es un luchador increíblemente poderoso en otros aspectos e incluso se ha visto a Kizaru encima de balas de cañón en movimiento, y sus reflejos están a la altura de su notable velocidad.

Laxus Dreyar, El Cazador de Dragones de la Luz

Laxus Dreyar, el cazador de dragones del rayo.

Laxus Dreyar, el cazador de dragones del rayo, es otro personaje más conocido por su poder de golpeo y su resistencia que por su velocidad, aunque es realmente rápido cuando lo necesita. En la batalla, Laxus puede seguir el ritmo de la mayoría de los enemigos mientras realiza fuertes ataques cuerpo a cuerpo y con rayos, y eso es sólo el comienzo.

7 pecados capitales: Ludociel, El Arcángel

Ludociel, El Arcángel.

El gran arcángel Ludociel puede cambiar el rumbo de la batalla él solo. Es el más fuerte de los cuatro arcángeles, e incluso los Diez Mandamientos, los mejores guerreros del rey demonio, le temen. Ludociel puede volar con sus alas angelicales, blandir una espada y utilizar la magia del Arca, entre otras habilidades.

Burter de Dragon Ball Z/Super

Burter de Dragon Ball Z/Super.

En la franquicia de Dragon Ball muchos héroes y villanos tienen una velocidad acorde con su poder, y Burter de la Fuerza Ginyu es un buen ejemplo de ello. Una vez se jactó de ser el ser más rápido del universo, y no está del todo equivocado. Se ganó el apodo de Huracán Azul, y puede utilizar esa asombrosa velocidad para lanzar ataques contundentes como la Carrera de Alta Velocidad y la Patada Mach.

Koro-Sensei de Assassination Classroom

Koro-Sensei de Assassination Classroom.

El alienígena llamado Koro prefiere utilizar sus talentos para educar y orientar a sus alumnos, pero es capaz de realizar increíbles hazañas de autodefensa, la mayoría de ellas basadas en su velocidad sobrehumana.

Si es necesario, Koro puede viajar a la luna y volver en muy poco tiempo, moviéndose a Mach 20 para superar cualquier vehículo o proyectil que la raza humana pueda lanzarle. Con una velocidad así, más vale que Flash se cuide las espaldas.

Hunter X Hunter: Isaac Netero

Hunter X Hunter: Isaac Netero.

Las habilidades del nen varían mucho, e Issac Netero utiliza su nen principalmente para las artes marciales y para realizar asombrosas hazañas de velocidad. Este anciano ha envejecido con gracia, y Gon y Killua apenas pueden creer la rapidez con la que se mueve Isaac, incluso cuando se toma las cosas a la ligera.

Isaac puede asestar puñetazos más rápido que la velocidad del sonido, y en las carreras y sprints, Gon se esforzó por seguir el ritmo de la velocidad casual de Isaac. Si Isaac se pone serio, entonces Flash tendrá que ponerse también muy serio.

