Personajes de anime que cumplen en abril

Los creadores de anime y manga se aseguran de darle un nombre y biografía completa a sus protagonistas. De esta forma, es posible conocer a los personajes de anime que cumplen en abril o cualquier mes del año.

Artistas como Masashi Kishimoto (Naruto) y Eiichiro Oda (One Piece) crearon toda una biblia sobre sus protagonistas y demás elenco. Abril es el cuarto mes del año y donde el mismísimo Goku de Dragon Ball es uno de los personajes de anime que cumplen en abril.

En La Verdad Noticias recopilamos una lista de aquellos personajes de anime que cumplen en abril y septiembre. También te compartiremos sobre los cumpleaños más famosos entre el mundo de la animación japonesa.

Personajes de anime que cumplen en abril de Naruto

Choza Akimichi - Personajes de anime que cumplen en abril

Los personajes de anime que cumplen en abril del anime Naruto son Hidan (12 de Abril), Hana Inuzuka (13 de Abril), Choza Akimichi (22 de Abril) y Gato (30 de Abril). El protagonista Naruto Uzumaki cumple años el 10 de octubre.

Muchos de nuestros cumpleañeros de abril, son personajes de anime guapos o populares como Katsuki Bakugo del anime My Hero Academia (Boku no Hero Academia) e Inosuke Hashibira del anime Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba). A continuación, te dejamos un desglose completo de personajes de anime que cumplen en abril:

01 de Abril - Shuutarou Mendou (Urusei Yatsura)

01 Abril - Kimihiro Watanuki (xxxHolic)

01 de Abril - Hanamichi Sakuragi (Slam Dunk)

01 de Abril - Sakura Kinomoto (Sakura Card Captors)

01 de Abril - Ussop (One Piece)

01 de Abril - King (Nanatsu no Taizai)

02 de Abril - Hotohori (Fushigi Yuugi)

03 de Abril - Brook (One Piece)

04 de Abril - Kurapica (Hunter X Hunter)

08 de Abril - Tamaki Suoh (Ouran Highschool Host Club)

10 de Abril - Ginta Suou (Mermelade Boy)

11 de Abril - Matt Ichida (Digimon)

13 Abril - Chii (Chobits)

13 de Abril - Ataru Moroboshi (Urusei Yatsura)

16 de Abril - Goku (Dragon Ball)

17 de Abril - Rei Hino [Sailor Mars] (Sailor Moon)

18 de Abril - Tasuki (Fushigi Yuuki)

20 de Abril - Shunrei (Saint Seiya)

20 de Abril - Katsuki Bakugo (My Hero Academia)

22 de Abril - Inosuke Hashibira (Demon Slayer)

24 de Abril - Tenchi Masaki (Tenchi Muyo)

25 de Abril - Misaki Suzuhara (Angelic Layer)

29 de Abril - Retasu Midorikawa (Tokyo Mew Mew)

Personajes de anime que cumplen en septiembre

Zenitsu Agatsuma celebra su cumpleaños en septiembre

Al momento de redactar este artículo, se acerca el mes de enero y antes informamos qué personajes cumplirán años durante el mes de enero. A continuación, una lista con los personajes de anime que cumplen años en septiembre como Asuna Yuuki de Sword Art Online, Zenitsu Agatsuma de Demon Slayer y Kakashi Hatake de Naruto:

01 de Septiembre - Saori Kido “Athena” (Los Caballeros del Zodiaco)

03 de Septiembre - Zenitsu Agatsuma (Demon Slayer)

05 de Septiembre - Hanji Zoe (Attack on Titan)

09 de Septiembre - Shun de Andrómeda (Los Caballeros del Zodiaco)

10 de Septiembre - Ami Misuno “Sailor Mercury” (Sailor Moon)

15 de Septiembre - Kakashi Hatake (Naruto)

15 de Septiembre - Obanai Iguro “Hashira de la Serpiente” (Demon Slayer)

19 de Septiembre - Shaka de Virgo (Los Caballeros del Zodiaco)

22 de Septiembre - Shikamaru Nara (Naruto)

23 de de Septiembre - Ino Yamanaka (Naruto)

23 de Septiembre - Momo Yaoyorozu (My Hero Academia)

30 de Septiembre - Asuna Yuki (Sword Art Online)

Cumpleaños de los personajes de anime más famosos

Los cumpleaños de los personajes de anime más famosos están distribuidos todo el año, ya que estrellas como Goku, Naruto, Luffy, Eren Jaeger y Tanjiro Kamado (14 de julio), cumplen años en diferentes meses. Abajo te dejamos una lista con algunos de los más famosos:

04 de Enero - Senku Ishigami (DR. STONE)

03 de Febrero - Edward Elric (Fullmetal Alchemist)

20 de Marzo - Eren Jaeger (Attack on Titan)

16 de Abril - Goku (Dragon Ball)

05 de Mayo - Monkey D. Luffy (One Piece)

30 de Junio - Usagi Tsukino (Sailor Moon)

16 de Julio - Izuku Midoriya “Deku” (My Hero Academia)

18 de Agosto - Bulma (Dragon Ball)

03 de Septiembre - Zenitsu de Agatsuma (Demon Slayer)

10 de Octubre - Naruto Uzumaki (Naruto)

03 de Noviembre - Armin Arlert (Attack on Titan)

15 de Diciembre - Vegeta (Dragon Ball)

¿Con qué personaje de anime compartes cumpleaños? ¿Qué te pareció la lista de personajes de anime que cumplen en abril? Nuestra lista es limitada, ya que existen miles de protagonistas de animación japonesa que debes conocer. Puedes ponerte al día con series de anime en la plataforma Crunchyroll, Funimation, Netflix o Prime Video.

