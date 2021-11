En el mundo de la animación japonesa existen clásicos como Naruto, Dragon Ball, Sailor Moon, One Piece y Bleach. Cada uno se especializó en un género, pero también contó con sus propios momentos trágicos. Por lo tanto, vimos a varios personajes de anime llorando.

En el caso de One Piece creado por Eiichiro Oda, muchos fanáticos recuerdan la vez que Nico Robin lloró al darse cuenta de que quería vivir. Otros momentos emotivos fueron la muerte de Merry, el primer barco de los Piratas de Sombrero de Paja.

Existen muchos momentos dramáticos que acabaron en lágrimas y en La Verdad Noticias podemos decir que muchos personajes de Naruto que salen en Boruto experimentaron la pérdida de un ser querido; una razón muy válida para llorar.

Imágenes de personajes de anime llorando

Pinterest: Animes Llorando

El mejor sitio para encontrar imágenes de personajes de anime llorando es Pinterest. En la plataforma se comparten carpetas con una selección variada de personajes, series de anime y manga.

Anteriormente, compartimos fotos de personajes de anime atrapados en tu pantalla y series como Demon Slayer demostraron ser algunas de las más populares en la galería. Recordamos que plataformas de streaming como Crunchyroll, Funimation y Netflix tiene disponible el programa Kimetsu no Yaiba en su catálogo.

Personajes de anime con lentes

En el maravilloso mundo de la animación japonesa, un buen par de gafas es una declaración de moda irresistible. Los personajes de anime con lentes a menudo denotan una naturaleza culta, fresca y serena. Su pose característica es probablemente ajustar sus lentes, mirando pensativos todo el tiempo.

Algunos de los personajes de anime con lentes “hombres” más famosos son: Hanji Zoe de Shingeki no Kyojin, Kimihiro Watanuki de xxxHOLIC, Kousei Arima de Shigatsu wa Kimi no Uso, Mirai Kuriyama de Kyoukai no Kanata y Nishiki Nishio de Tokyo Ghoul. En otras noticias, xxxHolic Manga obtiene una película de acción en vivo en Japón.

¿Cuáles son los personajes más conocidos del anime?

Fotos de los personajes más conocidos del anime

Lelouch Lamperouge: 138,861 votos.

Levi Ackerman: 115,656 votos.

L Lawliet: 107,438 votos.

Monkey D Luffy: 95,617 votos.

Rintarou Okabe: 79,906 votos.

Light Yagami: 78, 401 votos.

Zoro Roronoa: 77,563 votos.

Killua Zoldyck: 767,205 votos.

Edward Elric: 76,203 votos.

Naruto Uzumaki: 66,758 votos.

Según información de Industria Animación, el personaje más conocido es Lelouch Lamperouge del anime Code Geass. Sin embargo, los personajes de anime más populares de la historia también hacen mención de Goku y Vegeta de Dragon Ball, Tanjiro Kamado de Demon Slayer y Usagi Tsukino de Sailor Moon. ¿Qué te parecieron las fotos de personajes de anime llorando?

