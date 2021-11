Personajes de anime hombres guapos

Muchos personajes de anime hombres han hecho que millones se enamoren de ellos, y esto es comprensible porque detrás de los dibujos hay actores de voz reales. Los héroes principales son completamente únicos y no incluyen una lista de todos los chicos de Naruto.

Después de leer el artículo de La Verdad Noticias hasta el final, descubrirás quién se convirtió en la “cereza del pastel” en esta lista. Además, asegúrate de decirnos quiénes, en tu opinión, son los verdaderos nombres de personajes de anime hombres más guapos del mundo del anime.

Personajes de anime hombres con cabello largo

A menudo, estos personajes masculinos con cabello largo parecen ser demonios, Yokai o seres espirituales. Otras veces son solo un objetivo para el romance, y en unas pocas, son chicos a los que les gusta travestirse.

Estos chicos guapos que parecen sacados directamente de un anime de Bishōnen te quitarán el aliento y el corazón, y en algunos casos especialmente demoníacos, incluso tu alma. Ellos pueden aparecer en las mejores series anime de amor y te compartimos algunos de ellos a continuación:

Sesshomaru

Personajes de anime hombres: Sesshomaru

Sesshomaru del anime "Inuyasha" es del tipo frío, nunca muestra ninguna emoción más que disgusto. Pero como es habitual con ese tipo de personas (bueno, demonios) Sesshomaru muestra afecto hacia una chica humana llamada Rin y su subordinado Jaken, un diablillo.

Tomoe

Personajes de anime hombres: Tomoe

Tomoe tiene el pelo corto en el anime "Kamisama Kiss". Pero en flashbacks vemos a su viejo e indómito yo con deliciosos mechones de cabello plateado. El viejo Tomoe desprende vibraciones melancólicas. Sentimientos de angustia y soledad. Pero con mucho gusto podemos dejarlo en manos de Nanami, ella seguramente no dejará que se sienta solo nunca más.

Undertaker

Personajes de anime hombres: Undertaker

Undertaker del anime Kuroshitusji (Black Puttler) disponible en Netflix, es un personaje de anime hombre con cabello largo que le gusta mucho el humor y solo acepta "la risa más profunda" como pago por la información.

Ukyo

Personajes de anime hombres: Ukyo

Ukyo del anime "Amnesia", también es uno de los Ike-men espirituales que tenemos aquí, ya que su alias es "Shinigami" (literalmente: Dios de la muerte / Reaper). Tiene fuertes lazos con el mundo espiritual. Y en la mayoría de las arcas está tan loco como uno podría estarlo.

Inuyasha

Personajes de anime hombres: Inuyasha

El cabello plateado y largo hasta la cintura de Inuayasha, enmarca sus ojos dorados con pupilas abiertas. Tiene garras en los dedos y pequeños colmillos en la boca. Las orejas pequeñas y esponjosas cubren su cabeza y su nariz siempre está húmeda, a pesar de parecer normal. Después de todo, su nombre significa Dog Demon.

Personajes de anime hombres que parecen mujeres

En la siguiente lista te compartimos 5 personajes de anime hombres que parecen mujeres. Muchos de ellos confundieron a sus protagonistas, pero eso no elimina el hecho de que lucen adorables y lindos a los ojos de muchos otros. Para más información, no dudes en leer nuestro artículo con los mejores animes de la historia, recomendaciones y géneros.

Rimuru Tempest

Rimuru Tempest del anime TenSura

Ahora, siguiendo la tendencia de los hombres “lindos, no guapos”, tenemos nuestra adorable mancha de limo azul Rimuru Tempest, del anime "TenSura". Su forma humana tiene una gran historia de fondo, ya que no solo es el cuerpo de un compañero humano reencarnado, sino el cuerpo del género opuesto.

Astolfo

Astolfo del anime Fate/Apocrypha

Astolfo del anime Fate/Apocrypha" no es exactamente lo que llamarías un travesti. Pero todavía se ve y se siente como un personaje de anime hombre que parece mujer. Astolfo es otro cutie y su cabello solo se suma a eso. Pero debajo se encuentra un sirviente mortal y loco, con muchas habilidades y una sed de sangre extrema en el frente de batalla.

Kanzaki Hideri

Kanzaki Hideri del anime Blend-S

No, no es una niña, lo siento. Kanzaki Hideri de "Blend-S" encaja aquí por el simple hecho de que se viste de forma cruzada. Y se dejó crecer el pelo para "potenciar su ídolo", lo que sea que eso signifique. Realmente no puedo agregar mucho a esto, pero solo mira lo lindo que es este pequeño.

Haku

Haku del anime Naruto

El mismo "Naruto" incluso confundió a Haku con una mujer. Su traje de shinobi está adornado en blanco con una faja marrón y un haori verde. Cuando no estaba en combate, Haku llevaba su cabello negro oscuro suelto hasta los hombros. Esto enmarcaba sus bellos, incluso delicados, rasgos.

Inosuke Hashibira

Inosuke Hashibira del anime Demon Slayer

Inosuke Hashibira del anime "Demon Slayer" lleva una cabeza de jabalí sobre su rostro, ama la batalla, ama la competencia, no le importan mucho las reglas o la higiene para el caso ... solo un tipo rudo y duro, ¿verdad? Pero cuando se revela su rostro, vemos que tiene un rostro kawaii muy suave, femenino y discreto.

¿Quién es el personaje de anime más guapo?

Si tuviéramos que elegir el personaje de anime más guapo, entonces por votos de fanáticos en redes sociales, sabemos que Sesshomaru del anime Inuyasha es el ganador. Este hombre se ha ganado el corazón de muchos y actualmente puedes verlo en el anime secuela Hanyo no Yashahime.

El anime nos ha dado algunos de los personajes más increíbles que podríamos imaginar. Es hora de presentar nuestros respetos a algunos de los personajes de anime hombres más guapos y hermosos de estas películas y series. Con suerte, su apariencia puede motivarte a ver más anime:

Sesshomaru (Inuyasha) Usui (Kaichou wa Maid Sama) Soma (Food Wars) Levi (Attack on Titan) Sebastian Michaelis (Black Butler) Rin Okumura (Blue Exorcist) Zero (Vampire Knight) Gray (Fairy Tale) Sasuke Uchiha (Naruto) Shoto Todoroki (My Hero Academia)

