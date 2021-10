Personajes de My Hero Academia mujeres más poderosos, clasificados

En el anime de estudio BONES, tenemos personajes de My Hero Academia increíblemente poderosos como Endeavor, Hawks y el ex héroe número 1, All Might. De igual forma, las heroínas también son sumamente fuertes y confiables por derecho propio, a menudo salvan el día con sus propias fortalezas y poderes únicos.

El poder y la popularidad de un héroe se pueden medir por las clasificaciones actuales en la lista de Pro Hero. Para los personajes de My Hero Academia (mujeres) con un número bajo o sin clasificación, su nivel de poder está determinado por lo bien que les va contra varios oponentes, utilizando clasificaciones menores del Libro de Ultra Análisis.

Pero independientemente de la medida, todas estas mujeres de Boku no Hero Academia son feroces y poderosas. A continuación, en La Verdad Noticias te dejamos una lista con 10 personajes de My Hero Academia “femeninos” más fuertes, clasificados.

Personajes de My Hero Academia femeninos más fuertes

Personajes de My Hero Academia:

10 - Uwabami

Este héroe profesional no tiene número de rango de héroe ni nombre de alter-ego, pero con mucho gusto ayuda a los otros héroes a combatir a los villanos o enemigos cuando surgen. Uwabami prefiere su carrera como modelo de celebridades a la vida de un héroe, pero siempre está a la altura de las ocasiones cuando se la necesita.

Las serpientes en su cabeza tienen sentidos muy agudos, lo que permite a Uwabami localizar a criminales o civiles que necesitan ayuda. Uwabami a menudo ayuda a las operaciones de rescate, y en un momento utilizó su Quirk para localizar a las personas que estaban atrapadas bajo los escombros caídos después de una pelea particularmente explosiva entre All Might y All For One.

Personajes de My Hero Academia: "Himiko Toga"

9 - Himiko Toga

Himiko Toga es uno de los personajes de My Hero Academia más peligrosos durante todo el programa, ya que constantemente se enfrenta a los estudiantes de la UA, varios maestros y Pro Heroes. El Quirk de Toga es Transformar, lo que le permite transformarse en cualquier persona siempre que haya ingerido algo de su sangre.

Se ha demostrado en el anime que Toga replica la apariencia, pero en el manga, también puede replicar las peculiaridades de ciertas personas, lo que la hace mucho más poderosa de lo que los fanáticos supusieron al principio.

Toga es definitivamente una amenaza para cualquier persona con la que pelee, y aunque es una villana y no tiene una clasificación de héroe, es un miembro importante de la Liga de Villanos, y a menudo se vuelve fundamental en sus planes para acabar con los héroes. Ella es uno de los villanos más queridos de la serie, y su Quirk la hace astuta, además de fuerte físicamente.

Personajes de My Hero Academia: "Nejire Hado"

8 - Nejire Hado

Un tercer año en la UA, Nejire Hado es uno de los 3 grandes, los estudiantes más fuertes de la escuela. Ella es feroz en la batalla a pesar de su personalidad generalmente alegre, y su Quirk increíblemente fuerte, Wave Motion, la coloca en una posición para superar la fuerza de muchos Pro Heroes.

Ella consistentemente se une al Dragon Hero Ryukyu para enfrentarse a oponentes grandes a pesar de su desventaja de altura. Wave Motion le permite a Nejire liberar su energía en espirales desde sus manos y pies.

Aunque estas espirales no son muy rápidas, las ondas de choque que producen son extremadamente poderosas y le permiten volar y disparar enemigos desde distancias largas y cortas. Su poder se ubica en una A según el Ultra Analysis Book, uno de los más altos en el elenco de personajes de My Hero Academia.

Personajes de My Hero Academia: "Mirko"

7 - Emi Fukukado

Como su colega Midnight, la Mr. Joke es una heroína profesional pero no tiene clasificación numérica. Enseña la Clase 2 de segundo año en la Academia Ketsubusu. Su Quirk Outburst le permite incapacitar a su enemigo con una risa incontrolable, al igual que Midnight's Somnambulist inmoviliza a los oponentes con aromas que inducen el sueño.

A pesar de sus poderes similares, Joke es más poderosa que Midnight ya que está más enfocada en el combate cuerpo a cuerpo, mientras que Midnight actúa más como un agente de apoyo. Midnight también tiene una clasificación de D por su poder, lo que la hace un poco menos poderosa que Joke.

Personajes de My Hero Academia: "Wild Pussycats"

6 - Wild Pussycats

El equipo de héroes de Wild, Wild Pussycats incluye a las heroínas Mandalay, Pixie-Bob y Ragdoll, junto con su compañero Tiger. Juntos forman el número 411 en la clasificación de Pro Hero. Ragdoll actualmente no tiene Quirkless en el anime debido a All For One, pero antes tenía Quirk Search, que podía monitorear hasta 100 personas a la vez.

Pixie-Bob tiene Earth Flow, que le permite manipular la tierra a su alrededor, y Mandalay tiene Telepath, lo que le permite comunicarse con personas a largas distancias. Este equipo de héroes se especializa en el rescate de montaña.

Estos personajes de My Hero Academia salvaron muchas vidas en el peligroso terreno que los rodea y ayudaron a entrenar a los estudiantes de la Academia UA durante un campamento de entrenamiento de Quirk.

Personajes de My Hero Academia: "Mt. Lady"

5 - Yu Takeyama / Mt. Lady

Mt. Lady es actualmente el Pro Hero número 23. Vale la pena señalar que no todos los Pro Heroes han sido nombrados en el anime o manga, por lo que puede haber otras heroínas sin nombre por encima de ella en la clasificación.

Mt. Lady es vanidosa y le encanta ser una celebridad, pero nunca se arriesgará a dañar a un civil y siempre da un paso al frente cuando se debe hacer el trabajo de héroe. Su Don de Gigantificación le permite crecer a más de 200 metros de altura, elevándola sobre la mayoría de los edificios.

Su patada voladora es devastadora, pero su durabilidad es aún más impresionante ya que voluntariamente se pone en peligro para proteger a los civiles. Anteriormente, Kohei Horikoshi dibuja a Mt. Lady para celebrar el manga.

Personajes de My Hero Academia: "Eri"

4 - Eri

Eri fue utilizada como conejillo de indias humano para desarrollar una droga para borrar Quirk para los villanos, debido a su Quirk Rewind, que revierte el cuerpo de una persona a un estado anterior. Este poder se usó para borrar una de las peculiaridades de los 3 grandes.

La experimentación de reacondicionamiento de Eri es realmente impactante en My Hero Academia, pero ella ha salido de su caparazón y trató de ser un buen héroe desde que escapó de su confinamiento terrible.

Cuando era niña, Eri no era físicamente fuerte y es posible que no alcance las alturas de los 10 mejores héroes profesionales, pero su Quirk es extremadamente poderoso y se manipula fácilmente si se pone en las manos equivocadas. En otras noticias, un fan art de My Hero Academia imagina el futuro de Kota y Eri como estudiantes.

Personajes de My Hero Academia: "Ryukyu"

3 - Ryuko Tatsuma / Ryukyu

El héroe número 10 actual usa su Dragon Quirk para transformarse en un dragón aterrador que puede volar y destrozar edificios enteros. Si bien Ryukyu es una apasionada de salvar a la gente, tiene un lado más suave y ha declarado que, de ser posible, se habría negado a ocupar el puesto número 10 debido a su incapacidad para salvar la vida de una persona.

Su fuerza y durabilidad mejoradas hacen de Ryukyu un oponente formidable, especialmente porque su poder e inteligencia tienen un rango A según el Libro de Ultra Análisis para personajes de My Hero Academia.

Personajes de My Hero Academia: "Mirko"

2 - Rumi Usagiyama / Mirko

Mirko actualmente ocupa el quinto lugar en la lista de Pro Hero después de Endeavor, Hawks, Best Jeanist y Edgeshot. Mirko se enfrenta a oponentes mucho más fuertes con determinación, negándose a retroceder cuando la gente está en peligro.

Su Rabbit Quirk le permite usar una audición mejorada para localizar criminales y civiles, usar sus habilidades físicas mejoradas para dominar a los enemigos y su alta tolerancia al dolor que le permite seguir luchando incluso después de haber sido gravemente herida.

El poder, la velocidad y el 'poder de rebote' de Mirko tienen un rango A en el Libro de Ultra Análisis, y en el anime, ha demostrado que es capaz de derrotar a Nomus y enemigos poderosos con facilidad.

Personajes de My Hero Academia: "Nana Shimura"

1 - Nana Shimura

Como séptimo usuario de One For All, Nana Shimura es uno de los personajes de My Hero Academia más poderosos del universo My Hero Academia. Nana es amable y dedicada, con un fuerte sentido de la justicia. Ella le enseñó a su alumno All Might a sonreír siempre mientras salva a las personas y a tranquilizar sus corazones ante el peligro.

El Quirk Float de Nana le permite flotar en el aire, además de su heredado One For All Quirk, que le permite a Nana elevar sus habilidades físicas a niveles sobrehumanos. All Might y Deku han mejorado las habilidades del Quirk, pero Nana los inspira a ambos a llevar la habilidad a nuevas alturas.

¿Cómo se llaman las mujeres de My Hero Academia?

Tsuyu Asui, Ochaco Uraraka, Himiko Toga, Momo Yaoyorozu, Nejire Hado y Kemy Utsushimi, son algunas de las mujeres más populares en el anime de My Hero Academia. Los fanáticos votaron por sus personajes de My Hero Academia favoritos y ellas se destacaron en los primeros lugares.

