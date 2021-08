Personajes de Boku no Pico y todo lo que debes saber del anime

¡Advetencia de contenido para adultos! Boku no Pico es una serie de anime “Shota”, que se refiere a las obras animadas que tratan con niños, con el llamado “Shotacon” como grupo objetivo. El programa tiene contenido sexual y también fue conocido como uno de los primeros anime yaoi.

Los personajes de Boku no Pico pueden entrar en la categoría de protagonistas de anime hentai, una animación de contenido pornográfico. El programa tuvo un total de 4 episodios y un manga del mismo nombre creado por el mangaka Saigado.

Boku no Pico es la primera OVA, seguida de Pico to Chico y Pico x CoCo x Chico. Es importante no confundir el nombre de esta serie con el famoso shonen de Kohei Horikoshi, My Hero Academia (Boku no Hero Academia), ya que el significado real de Boku no Pico es todo menos un anime para menores de edad.

¿Quiénes son los personajes de Boku no Pico?

Personajes de Boku no Pico

Pico

Para conocer a los personajes de Boku no Pico, primero hablamos del protagonista Pico, un preadolescente rubio que trabaja a tiempo parcial en el bar de su abuelo en verano. A menudo se le muestra nadando, generalmente desnudo o con un pequeño traje de baño azul.

Otra curiosidad de todo lo que debes saber del anime, es que Pico viste ropa de niña después de que Mokkun se lo sugiera. Más tarde, dolido porque Tamotsu no definiría su relación, se rebela cortándose la mayor parte de su cabello y huyendo. El verano siguiente, ve a Chico nadando desnudo en un arroyo mientras monta en bicicleta.

Pronto se hace amigo del otro chico, quien lo llama "oniichan" y entabla una relación sexual con él. En sus relaciones tanto con Mokkun como con Chico, él es el “uke” (sumiso), aunque este último es algo reversible.

Ojiisan

El abuelo de Pico, Ojiisan, dirige un bar grande pero generalmente vacío en la playa llamado BeBe. Cuando Pico lo visita durante el verano, le pide que ayude como camarero mientras usa un delantal rosa con volantes. Le presenta a Tamotsu a su nieto Pico y sugiere que pasen tiempo juntos.

Tamotsu

Apodado "Mokkun" por Pico, es un joven que sexualiza a Pico. Tamotsu es un trabajador y cliente habitual de BeBe. Seduce a Pico confundiéndolo con una niña, pero continúa la relación después de darse cuenta del verdadero género de Pico.

En su mayoría, ve a Pico únicamente como un objeto sexual, aunque luego muestra una verdadera preocupación por Pico después de su desaparición. Aunque finalmente reconcilia su relación con Pico, está ausente en el segundo OVA. En su relación con Pico, él es el “seme” (dominante).

Foto: Natural High - Personajes de Boku no Pico

Chico y Manko

Chico es un niño de cabello castaño que desarrolla una relación sexual con Pico. Es más joven y menos experimentado sexualmente que Pico. A menudo juega desnudo al aire libre y en secreto observa a su hermana mayor Manko. En la mayoría de los casos, Chico es el seme, a pesar de su edad, aunque su relación con Pico es algo reversible.

CoCo

Un chico de aspecto femenino con cabello largo y negro, que Pico inicialmente cree que es una chica. CoCo tiene relaciones sexuales tanto con Pico como con Chico. Después de causar inadvertidamente algunas fricciones en su relación, CoCo decide distanciarse de Pico y Chico, aunque lo encuentran nuevamente en la Torre de Tokio.

Poco se sabe de él, pero parece ser una especie de espíritu. También es el principal uke de los tres, pero esto se puede revertir. Junto con Pico, es uno de los personajes de Boku no Pico protagonistas en el episodio 3 “Pico x CoCo x Chico”.

¿Qué fecha salió Boku no Pico?

El anime y personajes de Boku no Pico se estrenaron en el año 2006. Hasta el día de hoy, se dice que es la única adaptación de anime considerada apta para menores de 18 años de edad. Sin embargo, muchas páginas para ver anime online omiten este título por su alto contenido pornográfico.

