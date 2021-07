Películas más populares de Studio Ghibli clasificadas por país

La empresa de investigación Broadband Choices, con sede en el Reino Unido, ha publicado un estudio sobre la popularidad mundial de las películas de Studio Ghibli basado en los datos de búsqueda de Google.

La introducción del estudio señala que "a pesar de su popularidad, las películas de Ghibli han sido históricamente difíciles de rastrear y caras de comprar. Sin embargo, gracias a un acuerdo con Netflix, la mayor parte del catálogo de Ghibli ahora está disponible para su placer de transmisión".

Con Netflix popularizando las películas del Studio Ghibli a nivel internacional (HBO Max posee los derechos de transmisión en los Estados Unidos), este estudio compara la popularidad de 21 películas de Ghibli en diferentes países.

La pre-Ghibli Nausicaa del Valle del Viento está incluida en el estudio, mientras que las películas para televisión Ocean Waves y Earwig and the Witch de Goro Miyazaki están excluidas. A continuación, La Verdad Noticias te comparte las gráficas.

Película de Studio Ghibli más popular según país

Foto: Broadband Choices "Película favorita de Ghibli según país"

El Viaje de Chihiro (Spirited Away), la película más taquillera del estudio a nivel internacional y la única en ganar un Oscar, es previsiblemente la favorita mundial, siendo la búsqueda de Google más popular en 80 países, incluidos Estados Unidos y Japón.

Howl's Moving Castle es el favorito en 18 países. La Princesa Mononoke y Ponyo están empatadas en tercer lugar como las favoritas en 13 países, siendo Mononoke más popular en los países africanos. La popularidad de Ponyo se concentra en México y América Central y del Sur.

La película favorita en los ANNECY 2020, Porco Rosso, es la preferida en siete países, incluida Italia, donde se desarrolla la película. Mi Vecino Totoro encabeza los resultados en cinco países. Los fanáticos del anime en Bangladesh deben ser un grupo particularmente sombrío, ya que es el único país donde Grave of the Fireflies es el mejor resultado.

Resultados de búsqueda totales a nivel mundial

Foto: Broadband Choices "Búsqueda por volumen global"

El Viaje de Chihiro, la mejor película de animación, se mantiene en el primer lugar, pero la popularidad de la princesa Mononoke y Ponyo aumenta por encima de Howl's Moving Castle.

Grave of the Fireflies, con mucho la película más popular de Studio Ghibli no dirigida por Hayao Miyazaki, sube al quinto lugar en la lista, mientras que Porco Rosso cae al décimo, detrás de My Neighbor Totoro, Kikiy's Delivery Service, Castle in the Sky y The Wind Rises.

Las películas de Ghibli menos buscadas en Google son The Tale of the Princess Kaguya y My Neighbors the Yamadas, que están empatadas con el 0,24% del volumen de búsqueda global. El análisis del estudio de los países con más búsquedas relacionadas con Ghibli excluye a Japón, que presumiblemente dominaría.

Foto: Broadband Choices "País con más búsquedas a Ghibli"

En esta lista con las mejores películas de Studio Ghibli, Australia tiene las búsquedas de Google más relevantes por cada 1000 personas, seguida de Canadá y los Estados Unidos de América. Singapur, Reino Unido, Nueva Zelanda, Suecia, Islandia, Noruega e Irlanda constituyen el resto de los 10 primeros.

