Películas de Fullmetal Alchemist muestran más de sus escenas de acción

Fullmetal Alchemist lanzó un nuevo tráiler de las próximas películas de acción en vivo, The Vengeance of Scar y The Last Transmutation. El tráiler se concentra en la acción de las dos secuelas y muestra varias escenas de lucha nuevas, incluido un enfrentamiento entre el alquimista y asesino estatal Scar y el líder de las Fuerzas Armadas del Estado, King Bradley.

La vista previa también ofrece algunas tomas nuevas de las nuevas incorporaciones al elenco de las películas, que incluyen a Chiaki Kuriyama (Kill Bill) como Olivier Mira Armstrong y Seiyo Uchino (Detective Conan Vs. Lupin the Third) como Van Hohenheim y Father.

The Vengeance of Scar se estrenará en Japón el 20 de mayo, mientras que The Last Transmutation se estrenará el 24 de junio. La Verdad Noticias te comparte que aún no se ha anunciado el lanzamiento fuera de Japón para ambas películas live action de Fullmetal Alchemist.

Las dos nuevas películas sirven como secuelas directas de la película de acción en vivo de 2017 y se anunciaron como parte de la celebración del vigésimo aniversario de la publicación del manga original.

Ryosuke Yamada y Atomu Mizuishi, quienes interpretaron a los hermanos Edward y Alphonse Elric en la primera película, volverán a interpretar sus papeles en ambas películas.

A ellos se unirá el actor y músico Dean Fujioka, a quien los fanáticos del anime pueden reconocer por sus contribuciones musicales al anime Yuri On Ice, quien interpreta al alquimista de llamas Roy Mustang, favorito de los fans.

Otros miembros del reparto que regresan de la película de 2017 incluyen a Tsubasa Honda (Weathering With You) como Winry Rockbell y Kanata Hongo (Attack on Titan) como el homónculo Envidia. El director Fumihiko Sori también regresará para dirigir ambas películas.

Visual de los proyectos live action Fullmetal Alchemist

Las películas se anunciaron originalmente con una imagen teaser de Scar, quien será interpretado en vivo por Mackenyu. El actor japonés-estadounidense, hijo del renombrado artista marcial y actor Sonny Chiba, ha aparecido en numerosas adaptaciones de anime de acción real en los últimos años, incluidas las tres películas de Chihayafuru.

Además de Fullmetal Alchemist, también aparecerá en el próximo reinicio de One Piece de Netflix, donde interpretará el papel del espadachín Roronoa Zoro, y también protagonizará la próxima película de acción en vivo de Saint Seiya/Knights of the Zodiac como su personaje principal.

Fullmetal Alchemist fue creado por Hiromi Arakawa en 2001 y fue uno de los títulos más populares y aclamados de esa época. La serie se adaptó a un anime dos veces: el programa de 2003 difiere enormemente del material original, mientras que Fullmetal Alchemist Brotherhood de 2009 presenta una adaptación mucho más fiel.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!