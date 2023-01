Película de Tensei Shitara Slime Datta Ken estrena tráiler en español latino

Crunchyroll le compartió a los fanáticos el tráiler de la película That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond (Tensei shitara Slime Datta Ken Movie: Guren no Kizuna-hen), que tendrá su estreno exclusivo en cines de México este enero.

El gigante de anime también reveló qué actores de doblaje formarán parte de su elenco en español latino. La Verdad Noticias te comparte todos los datos a continuación:

Película de Tensei Shitara, doblaje latino

Personajes protagónicos:

Hiiro - Pablo Mejía Rivera

Rimuru - Monserrat Mendoza González

Towa - Evelyn Wendolyne Málvarez Martínez

Benimaru - Edsael Arturo Cataño Espinoza

Personajes de reparto:

Veldora- Héctor Emmanuel Gómez Gil

Black (Diablo) - Arturo Castañeda Mendoza

Shion - Marisol Romero Durá

Souei - César Francisco Garduza García

Ranga - David Manuel Ramos Chávez

Shuna - Alondra Patricia Hidalgo Quintero

Hakuro - José Luis Orozco Flores

Gobta- Roberto Gutiérrez

Te puede interesar: Anuncian temporada 3 del anime Tensei Shitara Slime Datta Ken

¿Cuándo va a salir la película de Tensei shitara Slime?

Película - Tensei Shitara Slime Datta Ken: Guren no Kizuna-hen

La película de That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond se estrena el próximo jueves, 26 de enero de 2023 y tendrá una duración de 110 minutos. Puedes leer la sinopsis oficial abajo:

“Una conspiración de larga data se arremolina sobre un poder misterioso ejercido por la Reina en Raja, un pequeño país al oeste de Tempest”.

“Cuando una bada (Slime) que se convirtió en un Demon Lord llamado Rimuru Tempest se cruza con Hiiro, un sobreviviente de la raza Ogre, comienza una increíble aventura repleta de nuevos personajes. ¡El poder de los lazos fraternales será puesto a prueba!”

Recuerda que puedes ponerte al día con todo el anime de Tensei Shitara Slime Datta Ken desde la plataforma Crunchyroll, con su audio original en japonés y subtítulos o doblaje latino.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram