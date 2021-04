Película de Kimetsu no Yaiba se acerca a los 366 millones de dólares

40 mil millones de yenes se traducen en un poco más de $366 millones de dólares en América del Norte, lo que demuestra que la primera película de Kimetsu no Yaiba ha sido fácilmente una de las películas de anime más exitosas que se hayan estrenado en los cines.

Con la película que llegará a los cines a finales de este mes, definitivamente será interesante ver cuánto dinero trae el largometraje con su lanzamiento en Occidente. Como Mugen Train ha superado a Spirited Away de Studio Ghibli en términos de ganancias generales, imaginamos que pasará bastante tiempo hasta que veamos otro logro igual.

Irónicamente, la historia del manga ya ha terminado para Kimetsu no Yaiba, con la serie shonen poniendo fin al viaje de Tanjiro y el Demon Slayer Corps. Claramente hay más material para que el anime se traduzca en temporadas futuras, o quizás volviendo a visitar los cines con una nueva película en el futuro.

Imagen promocional de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train (Foto: Ufotable)

¿Cuándo sale Kimetsu no Yaiba 2?

Demons Slayer estrenó su primera temporada de anime en 2019 y el año siguiente su película Mugen Train. Uftoable recientemente confirmó que la segunda temporada llegará en 2021 y a continuación, La Verdad Noticias te comparte el tráiler oficial.

La temporada 2 de la serie shonen comenzará con el arco del Distrito de Entretenimiento, Aquí debutarán personajes nuevos como dos demonios de los Doce Kizuki y se le dará tiempo en pantalla al Hashira del Sonido, Tengen Uzui, junto con el equipo de Tanjiro Kamado.

Los fanáticos de Kimetsu no Yaiba pueden leer el manga en VIZ Media, Shonen Jump y MANGA Plus, mientras que el anime está disponible en Crunchyroll, Netflix y Funimation. ¿Estás emocionado de ver la película en tu país? Konnichiwa Festival son los que traerán el filme Mugen Train el 22 de abril en México y Latinoamérica.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!