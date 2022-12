¿Película de Kaguya-sama Love is War en México? Esto es lo que se sabe

Hay grandes probabilidades de que se estrene la nueva película de la serie de anime Kaguya-sama Love is War llamada The First Kiss That Never Ends, que está basada en el manga de Aka Akasaka, llegue a cines mexicanos en el 2023.

También, se menciona que podría llegar a otros países de Latinoamérica. Esta película de la serie de anime se estrenará en Cinépolis de México el próximo 10 de febrero.

Aunque hasta el momento, esto solo es un rumor y ninguna fuente oficial del anime, como el estudio A-1 Pictures que lo produce, ha confirmado que esta noticia sea real. En La Verdad Noticias te contaremos sí esto llega a confirmarse.

¿De qué trata la nueva película de Kaguya-sama Love is War?

Te contamos por si aún no te has enterado de la sinopsis de la nueva película del anime Kaguya-sama Love is War: The First Kiss That Never End, continuará la historia de los personajes justo después de la tercera temporada del anime.

Por lo que se basa en el arco del manga que también es conocido por los fans como “Arco de Ice Kaguya” y nos mostrará como Kaguya Shinomiya y Miyuki Shirogane revelan el uno al otro, lo más profundo de su ser. Esta película se estrenó en Japón el pasado 17 de diciembre del 2022.

Te puede interesar: La seiyuu Aoi Koga explica las dificultades de darle voz a Kaguya Shinomiya

¿Cómo se llama la 2 temporada de Love is war?

Kaguya-sama tendrá cuarta temporada.

La segunda temporada del famoso anime Kaguya-sama Love is War estrenó su segunda temporada en el 2019 y su título oficial fue "Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Ren'ai Zunōsen". También se basó en el manga de Aka Akasaka y fue producida por A-1 Pictures.

Conoce también si habrá o no una cuarta temporada de Kaguya-sama Love is War.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: