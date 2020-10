¡Película de Evangelion ya tiene fecha de estreno! Lo celebra con nuevo tráiler

Un nuevo tráiler de Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time (Shin Evangelion Gekijō-ban: ||), la nueva película de Evangelion de Studio Khara, debutó antes del estreno del viernes de otra película de anime, Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train.

El tráiler revela que la película de Evangelion está programada para el 23 de enero del próximo año.

Póster oficial de Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo

La película se retrasó debido a las preocupaciones sobre la nueva enfermedad del coronavirus (COVID-19) y su propagación dentro y fuera de Japón. La película de anime estaba originalmente programada para estrenarse en ese mismo país el 27 de junio. del 2020.

El primer avance de Evangelion

Studio Khara estrenó los primeros 10 minutos y 40 segundos de la película en julio de 2019. El evento Japan Expo en París proyectó el vídeo en una presentación de "Yoko Takahashi x Evangelion Stage".

El vídeo también se proyectó en Anime Expo en Los Ángeles, después de la proyección de Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, y también se proyectó en Shanghai durante un evento de Evangelion en el distrito de Jing'an. Además, el video se proyectó en seis lugares de Japón.

Studio Khara había declarado en marzo de 2019 que la grabación de diálogos había comenzado para Evangelion: 3.0 + 1.0, y la actriz de voz Megumi Ogata (voz de Shinji Ikari) había declarado en febrero - previo a la pandemia de coronavirus - que la grabación de diálogos para la película estaba casi terminada.

Las primeras tres películas de la tetralogía, Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, debutaron en 2007, 2009 y 2012 respectivamente. Las tres películas tendrán nuevas proyecciones MX4D y 4DX en Japón que se estrenarán el 4, 11 y 18 de diciembre, respectivamente, para cada película sucesiva.

Netflix comenzó a transmitir la serie de anime de televisión Neon Genesis Evangelion original, así como las películas Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth y Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion en junio pasado.

