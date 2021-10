Patinador artístico presenta coreografía con música de Attack on Titan

Jimmy Ma, un patinador artístico de los Estado Unidos, dio una actuación increíble en Skate America 2021. Curiosamente, el talentoso patinador actuó con música del famoso anime Attack on Titan, que definitivamente sorprendió a los fanáticos del programa.

También conocido como Shingeki no Kyojin, es uno de los animes japoneses más populares en este momento. WIT Studio lanzó la primera temporada de la adaptación de anime en 2013, y desde entonces, la serie se ha convertido en un fenómeno cultural.

El anime cuenta con una base de fans de millones de personas de todo el mundo. Por lo tanto, no es de extrañar que hayamos visto a varias personalidades deportivas haciendo referencias a Shingeki no Kyojin en plataformas internacionales. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Tokio 2020 toca opening de Attack on Titan durante un partido de tiro con arco.

Jimmy Ma con música de Shingeki no Kyojin

Nacido en Nueva York, Jimmy Ma de 26 años de edad, hace alarde de una impresionante carrera en patinaje artístico. Y, sinceramente, ver a Jimmy patinando libremente con un tema musical de Shingeki no Kyojin, SHINZOU WO SASAGEYO, fue un placer para todos los fanáticos del anime. El video también fue compartido por la cuenta de AoTWiki en Twitter.

Lo que fue aún más interesante, fue que después de dar una actuación increíble, Jimmy levantó el saludo de Shingeki no Kyojin utilizado por el Regimiento Scout en el anime. El mes pasado, la luchadora de UFC Roxanne Modafferi levantó el saludo de los Regimientos Scout durante los pesajes oficiales en el evento UFC 266.

Y ahora, Jimmy Ma sorprendió a la comunidad de AOT al hacer una interesante elección musical en Skate America 2021. Para los que no lo conocen, la serie de anime se basa en el manga japonés escrito e ilustrado por Hajime Isayama y uno de los compositores de la banda sonora es Hiroyuki Sawano.

El mangaka concluyó el manga a principios de este año con el lanzamiento del Capítulo 139. Sin embargo, la comunidad del anime aún no ha visto el final del viaje de Eren Jaeger en la última temporada del anime AOT .

¿Cuántas temporadas son de Attack on Titan?

Foto: WIT Studio - Anime "Shingeki no Kyojin"

El anime tiene un total de 4 temporadas y los fanáticos pueden ver el anime Attack on Titan en Crunchyroll. Studio MAPPA lanzó la Parte 1 de la temporada final en diciembre de 2020, y el estudio confirmó que la Parte 2 de la Temporada 4 comenzará el 9 de enero de 2022.

