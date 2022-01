Pan-Piano tiene graves problemas en YouTube

Según información de Kudasai, la famosa YouTuber pianista y cosplayer taiwanesa Pan Piano, reportó tener dificultades en la plataforma de videos YouTube. Desde su cuenta de Twitter informó que ha sido bloqueada por reclamos de derechos de autor en sus videos.

Aunque ya se resolvió el problema, se confirmó que la YouTuber enfrenta un nuevo obstáculo: No puede monetizar sus videos en YouTube. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que Japón busca regular cosplays por derechos de autor.

¿Qué le pasó a Pan Piano?

Captura de pantalla: Twitter @panpianoatelier

La Youtuber taiwanesa explicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: “La monetización está deshabilitada para mi canal actualmente. Estoy revisando el problema con el personal de YouTube ahora. Les informaré una vez que tenga una actualización completa”.

El problema de la monetización es un tema grave para grandes canales de YouTube, ya que incluso con más de 3.4 millones de seguidores la famosa pianista originaria de Taiwán está perdiendo la oportunidad de ganar dinero con sus videos subidos.

Videos de pianista taiwanesa en YouTube

Uno de los videos más recientes de la YouTuber pianista Pan-Piano, es el tema de Attack on Titan The Final Season OP2 The Rumbling y luciendo un hermoso homenaje de cosplay para Pieck (la actual Titán Carguero). Recordemos que este opening de Shingeki no Kyojin Temporada 4 suma más de 20 millones de vistas en tiempo récord.

Podemos decir que el video más popular y con más vistas de Pan Piano es el opening “Gurenge” de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, mientras ella lucía un hermoso cosplay de Nezuko Kamado. ¿Piensas que los covers musicales de anime deben ser bloqueados por derechos de autor? Los fanáticos de la pianista desean que pronto recupere la opción de monetización.

