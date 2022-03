Pacific Rim: The Black lanza nuevo póster de su temporada 2 en Netflix

La película de acción en vivo original Pacific Rim les dio a los fanáticos un mundo en el que la humanidad luchaba por sobrevivir a través de robots gigantes que eran piloteados al ver a dos o más pilotos sincronizando sus pensamientos para desatar ataques devastadores contra los kaiju que salían de ellos. un universo paralelo.

Tras el éxito de la primera película, pudo obtener una secuela y, aunque no se han anunciado nuevas películas en la serie, Netflix está listo para traer de vuelta la serie animada, Pacific Rim: The Black, con una nueva temporada que llegará el próximo 19 de abril de 2022.

Llegó el nuevo póster de Netflix, que presenta la nueva acción de Jaeger on Kaiju para los fanáticos del anime CGI Pacific Rim: The Black. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más actualizaciones.

Visual de Pacific Rim: The Black Temporada 2 / Netflix

Los monstruos gigantes están bien representados en el servicio de transmisión de Netflix, y la plataforma anunció recientemente una película favorita de los fanáticos que llegará este verano en The Sea Beast, con espadachines marinos que intentan luchar contra un monstruo marino gigante.

Además, Netflix está trabajando actualmente en una nueva aventura animada que verá al gobernante de Skull Island regresar después de su reciente aparición en el crossover de MonsterVerse de Godzilla Vs Kong.

Para aquellos que esperan la segunda y última temporada de Pacific Rim: The Black , la serie lanzó una descripción oficial de la próxima batalla entre los Jaegers y el kaiju gigante que busca destruir el mundo:

"En la temporada 2 de Pacific Rim: The Black, el viaje está lejos de terminar. Nuestros valientes hermanos Taylor y Hayley todavía esperan llegar a la seguridad de Sydney a bordo del Atlas Destroyer, el entrenamiento reducido que dejó Jaeger cuando Australia fue evacuada”.

“Con la adolescente asesina Mei y el misterioso niño híbrido humano/kaiju que se une a Taylor y Hayley, esta familia improvisada debe cruzar un territorio peligroso controlado por el culto sanguinario Sisters of the Kaiju”.

“Estos fanáticos, liderados por la enigmática suma sacerdotisa, están convencidos de que el niño es su Mesías largamente esperado y no se detendrá ante nada para adoctrinarlo en su círculo oscuro, algo que Hayley sacrificaría todo para prevenir".

Actualmente, el futuro de Pacific Rim es una incógnita después de la conclusión de The Black, ya que no se han anunciado nuevos proyectos de acción en vivo, por no hablar de los animados. ¿Estás triste de ver que Pacific Rim: The Black llega a su fin? Recuerda que Netflix revela estadísticas sorprendentes sobre su transmisión de anime.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!