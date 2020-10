Pacific Rim: Primeras imágenes de este INCREÍBLE nuevo anime de Netflix (FOTO)

La idea de que monstruos gigantes se enfrenten a enormes robots controlados por humanos es una parte integral del campo de la animación japonesa, y ahora Pacific Rim se dirigirá directamente a ese territorio con Pacific Rim: The Black, una nueva serie de anime que llegará a Netflix en 2021.

Como adelanto de la próxima adaptación, Legendary ha lanzado las primeras fotos de anime de Pacific Rim, mostrando a los dos nuevos personajes principales en un Jaeger y un enorme kaiju.

Así luce el interior de un Jaeger de Pacific Rim

La primera foto nos lleva al interior de un Jaeger, pero todavía no tenemos un nombre para este robot en particular, y no sabemos cómo se ve por fuera. Sin embargo, el interior se ve exactamente como apareció en las películas de Pacific Rim.

Cuando se anunció por primera vez el anime de Pacific Rim, escuchamos que la serie trataba sobre un adolescente idealista y su ingenua hermana menor que se ven obligados a pilotar un Jaeger abandonado a través de un paisaje hostil en un intento desesperado por encontrar a sus padres desaparecidos. Estos dos son probablemente esos personajes.

Dado que la película explicó lo difícil que puede ser pilotar un Jaeger, será interesante ver cómo les irá a un par de niños pequeños como este dentro de uno de estos enormes robots. Pero Pacific Rim Uprising hizo que una joven se convirtiera en uno de los pilotos estrella de Jaeger, por lo que todo es posible.

Después de todo, tener un hermano y una hermana piloteando un Jaeger juntos los hará aún más compatibles cuando estén a la deriva.

No sería Pacific Rim sin un kaiju masivo, y aquí está. Claramente ha estado ocupado destruyendo algo de infraestructura, como indica el humo que persiste detrás de ella.

kaiju monstruo de Pacific Rim

Este es un kaiju bastante fornido, y el brillo debajo de la piel oscura y áspera recuerda un poco a las criaturas de Attack the Block. Pero en lugar de que los dientes solo brillen, es casi como si hubiera una capa de magma de color aguamarina cubriéndolo.

Pacific Rim en versión anime estaría disponible en Netflix

Hasta ahora, esto parece una película de Pacific Rim con un filtro de anime. Está bien, pero como anime, Pacific Rim tiene una batalla cuesta arriba para destacarse del resto de los proyectos mecha versus kaiju que existen.

Podría ser un buen punto de entrada para que los fanáticos de Pacific Rim ingresen al anime, pero ¿será satisfactorio para los fanáticos de toda la vida del medio de animación japonés? Mientras esperamos para averiguarlo.

Pacific Rim: The Black proviene de los escritores Craig Kyle ( Thor: Ragnarok ) y Greg Johnson ( X-Men: Evolution ), pero más allá de eso, aún no tenemos detalles sobre los directores o el elenco de voces.

Netflix lanzará la serie en algún momento de 2021, pero aún no hay una fecha de lanzamiento específica sigue más de cerca a La Verdad Noticias para estar más informado de la fecha exacta para el lanzamiento de este anime