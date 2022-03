Overlord Temporada 4 se estrena en julio de 2022

Overlord Temporada 4 de la serie de fantasía de isekai oscuro se estrenará en algún momento de julio de 2022. Se lanzó un segundo tráiler de PV para el anime para promocionar la serie antes de su debut en verano.

La noticia de Overlord Temporada 4 se anunció por primera vez en mayo de 2021, con un tráiler de PV inicial y una imagen clave lanzada más tarde en diciembre. El ilustrador original de novelas ligeras So-bin expresó su entusiasmo después de escuchar la noticia porque finalmente podrá ver animado el décimo volumen de la serie.

Muchos del elenco de temporadas anteriores están retomando sus papeles, incluidos Satoshi Hino como Ains, Yumi Hara como Albedo, Sumire Uesaka como Shalltear, Emiri Katou como Aura, Yumi Uchiyama como Mare, Masayuki Katou como Demiurge y Kenta Miyake como Cocytus.

MADHOUSE se encarga una vez más de la producción de animación de la serie. El personal de producción de la cuarta temporada incluye a Naoyuki Itou (Hunter × Hunter: Phantom Rouge) como director, Yukie Sugawara como guionista y Satoshi Tasaki (No Game, No Life Zero) como diseñador de personajes. So-bin está acreditado como el diseñador de personajes original.

Visual de Overlord Temporada 4 (MADHOUSE)

Crunchyroll describe la primera temporada como:

“Cuando se programa el cierre permanente de un MMORPG popular, el jugador veterano Momonga se niega a cerrar la sesión. A medida que los NPC comienzan a desarrollar personalidades y mentes propias, él decide poner en práctica sus habilidades como el nuevo señor supremo del juego”.

¿Estás emocionado por el regreso de Aiinz Ooal Gown? ¿Cuál ha sido tu ejemplo favorito de Isekai a lo largo de los años que han llegado a través del anime? Mientras esperas el estreno de Overlord Temporada 4, La Verdad Noticias te recuerda que siempre puedes ver animes isekai desde el servicio de transmisión Crunchyroll.

